世界杯之后狼烟再起 BAT抢占“体育IP+视频”市场

本报记者 陈红霞 实习生 陈菁钰 武汉报道

世界杯余温尚未褪去，BAT巨头纷纷将触角伸向体育产业，围绕体育IP领域加速布局，激烈的竞争再度催热这一尚处于成长期的市场。

8月7日，爱奇艺和当代明诚合资成立的公司新爱体育对外公布，公司正在推进的A轮融资中已确认IDG资本和汇盈博润将增资5亿元，新爱体育投后估值30亿元，目前这轮融资仍在推进中。这是爱奇艺宣布与当代明诚联手后在体育+视频市场的又一落子。

两大企业牵手的背后，视频网络和体育赛事的联姻正在井喷式发展，而互联网企业也在体育IP市场攻城略地。如今，优酷母公司阿里巴巴斥资3亿元投资苏宁体育、腾讯通过自营腾讯视频和腾讯体育、百度的子公司爱奇艺牵手当代明诚，BAT公司全体亮相视频网站竞技场。

“加码体育IP市场，一方面是BAT企业的战略布局，另一方面体育行业显示出较高的性价比。”国信证券经济研究所分析师董博雄指出，对于全内容的视频平台来说，体育是一个不可或缺的重要板块，布局体育正是出于内容扩张的谋略。

爱奇艺的联动

当代明诚公告显示，IDG资本通过旗下“和谐安朗”和“知行并进”分别斥资3亿元和1亿元认购新爱体育10.00%和3.33%的股权。当代明诚关联方汇盈博润斥资1亿元认购新爱体育3.33%的股权。按目前的融资情况，新英体育和当代明诚仍对新爱体育握有控制权。

“目前的合作不涉及新英体育原有的版权分销业务，而是对原有的To C端的体育视频付费观看业务的合作和升级。”新英体育CEO喻凌霄表示，新爱体育成立后，将能促进To C端的体育视频付费观看业务进一步拓展。

在内容方面，新英体育和爱奇艺将各自拥有包括英超联赛、欧洲国家联赛、WTA、澳网、高尔夫PGA锦标赛等赛事版权注入新爱体育。喻凌霄表示，未来可能在上述赛事外，新爱体育还将独立采购更多版权内容。

对于爱奇艺而言，体育这个版块不可或缺。新英对大平台的流量有需求，爱奇艺对体育赛事内容和运营团队有需求，双方的合作顺理成章。从体育平台、版权、会员体系合并，到股权合作，合资公司独立运营且由新英主导，爱奇艺与新英的联姻分工明确。

除此以外，当代明诚还拥有5年西甲版权和亚足联2021—2028年所有赛事的独家版权和独家营销权。业内人士表示，将上述版权授予爱奇艺体育使用已经是大概率事件。

“爱奇艺具有顶级视频平台的用户流量，而新英体育拥有顶级体育赛事版权，未来会实现对版权价值的充分‘榨取’。”董博雄告诉21世纪经济报道记者，爱奇艺付费用户6710万人，在强大的付费人群基数下，双方将实现“顶级体育+顶级流量”的协同效应。

对于整个行业来说，两者联合将带动产业模式的升级。董博雄指出，此次合作不涉及版权分销业务，赛事资源与视频平台对接，是原有的To C端体育视频付费观看的合作与升级，将由传统的B2B模式升级为B2B+B2C模式。

BAT跑马圈地

瞄准体育IP这一新兴市场后，BAT在视频端也展开激烈角逐，优爱腾视频网站第一梯队已悉数进入体育IP市场。面对激烈的版权抢夺，各平台采取差异化战略，攻占不同的顶级体育赛事。董博雄表示，对于腾讯来说，NBA是其传统模式；优酷布局了世界杯以及苏宁体育旗下英超、中超、德甲、亚冠、WWE等版权；爱奇艺主要是当代明诚的西甲、欧洲杯、欧洲国家联赛、世界杯欧洲区预选赛、澳网等版权。

从三家的赛事资源及运营能力来看，腾讯自成体系，发展最为成熟。爱奇艺与当代明诚联手，主攻体育付费，短期内将实现快速运营变现。

据了解，新英体育原有付费会员与原爱奇艺体育会员将打通形成新平台会员体系，并整合至爱奇艺体育。董博雄推测，有两种潜在付费模式，一种是推出体育综合会员，一种是提供较高于普会价格的升级版会员，可以收看体育赛事全部转播。

而与腾讯和爱奇艺相比，优酷用户数量较低，会烧钱获取更多用户，短期内做付费会员的可能性比较小。

随着优爱腾、BAT的陆续入驻，资本正朝这一领域聚集，BAT的出现给版权分销商带来非常强大的下游资金体量的支持。“行业正在迅速集中，目前已集中至BAT三家。”董博雄表示，今后BAT会持续在这个领域投入，作为版权分销商是可以明显受益的。

市场空间广阔

是什么让体育IP市场成为BAT及各大视频网站争先抢占的资源“宝地”？

随着市场需求的扩大，体育IP显现出巨大的活力。头部体育赛事版权价格较大的增长空间也是BAT看准这一市场的原因。当下全球体育产业蓬勃发展，推升国际体育赛事版权价值迅速增长。

从1984年洛杉矶奥运会的2.9亿美元到2016年里约奥运会的41亿美元，转播权合同价格增长率（GAGR）高达38.5%。NBA签下2016-2017年的转播合同，版权费用为26亿美元，同比增长180%。各个赛事在中国大陆的版权价格增速显著高于其总价格增速。2015年腾讯5亿元5年的合同取得NBA转播权，较上份合同增长了400%。

然而与海外头部赛事版权本土价格相比，中国区的版权价格仍然处于较低水平。研报显示，很多国际赛事在中国大陆的版权价格与其本土版权价格之间通常存在数十倍甚至上百倍的差距，显露出很大的提升空间。

对比国内头部剧版权单位时间价格、单位用户获客成本，体育赛事版权具有较高的性价比。国内头部电视剧一集45分钟能达到2000多万的水平，而体育赛事中，以世界杯为例，优酷以16亿人民币购买64场赛事版权，以每场90分钟计算，每分钟版权价格约为27.8万人民币，性价比远超电视剧，且世界杯等顶级赛事的引流作用与轰动效应远高于电视剧。

董博雄表示，国内电视剧综艺基本处于入不敷出的情况：“从To C端来看，优爱腾三家会员付费收入加起来只有200亿左右，而一些内容的采购成本能达到500亿甚至600亿。”相比之下，体育版权内容采购方面，头部赛事加总为一年50亿元左右，以3000万的付费用户来计算，行业To C端的收入就有60亿。这一模式已远远领先于电视剧的“烧钱”模式，也更贴近海外以To C端付费实现盈利的水平。

当然，目前行业发展还面临一些困难。“国内付费用户量以及价格都不够。”董博雄指出，国内消费者对于体育付费的习惯还没有养成，人均付费金额较低，需要时间培养。提升幅度要看版权吸引力、企业推广以及BAT导流的效果。

“短期来看，这一困局还不能得到解决，国内电视剧行业还在持续‘烧钱’，而体育板块才刚刚开始。”董博雄表示，然而目前市场激烈的情况已经充分证明了这一板块的发展潜力。（编辑：贾红辉，邮箱：jiahh@21jingji.com）