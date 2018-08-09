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重拳打击网贷“老赖”：逃废债信息将纳入征信系统

重拳打击网贷“老赖”：逃废债信息将纳入征信系统
2018年08月09日 01:42 21世纪经济报道
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　　本报记者 王晓 北京报道

　　21世纪经济报道记者获悉，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室8月8日下发通知，要求各地区互金风险专项整治工作领导小组上报P2P平台借款人逃废债信息。

　　通知显示，近期P2P网贷机构风险频发，部分借款人借机“恶意逃废债”，逾期不还款，等待P2P平台资金链断裂倒闭，从而逃脱还款义务，加剧了P2P平台的风险爆发。

　　为严厉打击借款人的恶意逃废债行为，要求各地根据前期掌握信息，上报借本次风险事件恶意逃废债的借款人名单。下一步，全国整治办将协调征信管理部门将上述逃废债信息纳入征信系统和“信用中国”数据库，对相关逃废债行为人形成制约。

　　上述通知还同时抄送人民银行征信局、发改委财金司、征信中心、中国互联网金融协会和百行征信。

　　多位网贷行业人士对21世纪经济报道记者介绍，由于近期多家网贷平台出现风险事件，平台借款人还款意愿不高，观望情绪浓厚。甚至还出现了部分借款人串通恶意逾期，散布虚假消息意图拖垮平台实现逃废债。由于网贷借款信息原本未被纳入征信系统，更使得部分借款人有恃无恐。

　　如果网贷逃废债信息被纳入征信系统，有望打击恶意逾期以及观望中的借款人。

　　7月30日，据《金融时报》从银保监会、人民银行获悉，在下一步互金风险专项整治工作中，对债务人恶意逃废债、自媒体敲诈勒索、机构经营者“跑路”行为要加大打击力度。相关部门要加强对债务人追偿，保护合法有效的债权合同，并将债务人信息纳入征信系统，建立失信惩戒，让“老赖”无处藏身，加大对外逃人员的缉捕。此举正是落实上述要求。

　　（编辑：马春园）

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