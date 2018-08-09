高德定位全域出行：推出聚合叫车平台

本报记者 白杨 北京报道

自2014年网约车进入公众视野开始，在不到四年的时间里，网约车已经改变了很大一部分中国人的出行方式。2017年，滴滴出行总计完成了近百亿美元的融资，估值也超过500亿美元，成为网约车领域当之无愧的巨无霸。

但是，这并没有阻碍一些新玩家前赴后继的涌入该领域，而且与前两年大多是网约车平台之间的垂直竞争不同，今年迎来的是一场跨界大混战。其中既有共享出行平台的纵深拓展，也有即将IPO的美团的高调入场，还有吉利、一汽等传统汽车厂商的强势加入。

在诸多跨界玩家中，阿里巴巴集团旗下的高德地图显得有些特别，因为与其他平台自营网约车业务不同，高德做的是网约车聚合平台。今年7月份开始，高德开始大力推广“一键全网叫车”的高德打车服务，接入的网约车平台包括滴滴出行、神州专车、首汽约车、曹操专车等。

8月6日，高德地图副总裁董振宁在接受21世纪经济报道记者采访时表示： “高德做叫车业务的初衷，不是为了在网约车行业里分杯羹，也绝不想成为另一个滴滴。‘一键叫车’功能已为平台上的网约车合作伙伴带去了约200%的每日订单增量，同时相较行业平均水准，也为用户节省了10%的等待时间。”

不做另一个“滴滴”

事实上，之所以会有如此多的跨界玩家加入，一方面是因为出行行业仍存在发展空间，仍有大量用户需求未被很好地满足；另一方面，是当前网约车市场的竞争早已摆脱了单纯的拉新与补贴之战，而演化为跨越产业上下游的立体战争。

据极光大数据统计，截至2017年底，网约车app的市场渗透率为14%，市场规模超1.4亿人。董振宁向记者表示，从当前的市场形势分析，单一的网约车平台既难以实现对所有地区的覆盖，也无法全部满足用户不同的需求，而当前打车难的现实问题更突显了这一不足。

目前，出行市场当前最热的话题莫过于“打车难”。近期有不少城市的用户在网上反映，用网约车平台打车经常会遭遇无人应答或者排队时间较长的情况。“当前排位123位，预计等待时间2小时”，类似这样的信息出现在用户的手机屏幕上，一方面是因为盛夏天气炎热或者遭遇暴雨等自然因素的影响，另外一方面则因为各地网约车新政陆续落地带来的管理升级。

7月初，北京开始实施网约车管理新政《北京市查处非法客运若干规定》，这使得服务车辆进一步减少，也加剧了网约车服务的捉襟见肘。在这种情况下，用户通常会选择下载多种不同的网约车APP，挨个尝试，碰运气。

董振宁表示，高德打车业务的推出便是基于这一场景，让用户可以一键同时呼叫滴滴、曹操、首汽、神州等多种网约车，并优先分派响应速度快的服务商。

据记者了解，用户通过高德打车时，虽然所有流程都是在高德app内完成，但实际上，订单的支付金额以及司机、车辆，费用投诉等行程服务均是由接入的网约车平台决定和提供。

滴滴出行的一位相关负责人告诉21世纪经济报道记者，对于滴滴而言，接入高德这样的聚合平台其实相当于多了一个渠道和获客入口。而且地图app和打车服务本身就有很高的契合度，用户搜完路线后直接叫车，这是一个非常贴近用户的生活场景。

该负责人同时也向记者表露出自己的疑虑，“在一些特定环境下，网约车市场是处于供不应求的状态，聚合平台虽然能提高叫车效率，但如果各家平台都叫不到车，聚合平台其实也有些无能为力。”

某共享单车企业的一位产品经理接受记者采访时坦言，对于共享单车来说，聚合平台的作用确实很有限，因为这是一个供大于求的市场，用户通常是先看到路边停着什么单车，然后再选择用什么app去开锁。“而网约车和共享单车的市场状况不同，聚合平台即便不能改变网约车供应量的问题，也能够提升用户的打车效率。”

从地图到平台

采访过程中，记者从董振宁的描述中感受到，高德地图的野心已经不止于只做一个地图工具产品。去年7月，高德推出了一站式公共出行服务平台——易行平台，而近日，高德地图已经完成了对该平台的升级：从“一站式公共出行服务平台”升级为“一站式全域出行服务平台”。

几字之差，却让高德的定位发生了重大变化。董振宁告诉记者，升级后的易行平台，不仅要解决用户“怎么去”的问题，还将进一步帮助用户决策“去哪儿”的问题。

基于这一变化，高德地图的合作伙伴也开始变得更加多元化。据悉，除了之前的出行服务商之外，高德今年还新增了文化旅游部、中国气象局、平安银行等信息合作伙伴，凌动智行、58速运、哈罗单车等出行合作伙伴，以及凯迪拉克、小鹏汽车、千寻位置等车企合作伙伴。

在董振宁看来，高德的业务从打车、汽车横跨到现在的旅游、气象和金融等领域，其实是朝着“立体化信息服务+全域化出行服务”的方向在发展。他认为，“出行在真实世界绝不是简单的‘A到B’，而是要考虑到方方面面的因素。因此必须要与更多领域的合作伙伴跨界合作，融合更多数据和信息。”

据21世纪经济报道记者了解，高德地图在2014年整合进入阿里巴巴集团后，随即提出了“专注而专业”的新口号，从而开始精简核心业务，专注于地图导航服务。这也帮助高德近几年的市场份额不断提升，根据QuestMobile数据，截至2018年3月，高德地图日活跃用户数量达到6000万。

如今，高德的全新战略似乎要开始“从简化繁”，除了地图导航之外，几乎还要囊括所有有出行相关的信息服务。董振宁认为这是高德顺应市场变化的发展，但业务的多元化往往伴随着更多的竞争和挑战，要真正做到综合性出行服务平台，高德的路还很长。

（编辑：周开平）