当共享经济遇见非洲市场

中南屋（肯尼亚）调查员 潘锦豪

2018年7月2日，肯尼亚首都内罗毕发生了一起特殊的罢工：优步（Uber）、Taxify等共享出行公司旗下的超过3000名网约车司机停止接单。内罗毕公共交通本来就不够发达的地方，习惯了使用这些软件的居民出行顿时变得非常困难。

内罗毕发生共享出行公司的司机罢工事件已经不是第一次了，早在2017年，内罗毕的司机就曾经针对优步举行过一次罢工，要求降低打车平台所收取的25%的佣金比例，然而并未取得实质性进展。作为非洲著名的开放国度，肯尼亚在各方面都是领先于非洲其他地区，共享经济在肯尼亚的发展，也是科技企业在非洲的市场的典型遭遇。

共享打车走进肯尼亚：叫车方便了，车费低且透明了

2015年，优步进入了肯尼亚。肯尼亚作为东非经济发展的窗口，一直是各类外国企业进军非洲的重要市场。优步认为肯尼亚有三个特征非常有利于科技型产业的发展。首先是当地的人口基数较大，而且年轻人占比大。其次，当地的网络基础设施完备，网络稳定且覆盖面积大。而且M-pesa（类似于支付宝的移动支付软件）的出现，让支付变得更加便捷。再者，当地人喜爱新鲜的事物，乐于尝试。这三点非常吸引科技型的创业公司在肯尼亚发展。随着优步在肯尼市场的投资，一阵共享出行的风潮在非洲掀起。

2016年7月，一家专注于欧非共享出行市场的Taxify公司也紧随着这阵风潮，进入了肯尼亚市场。Taxify的首席运营官表示，一家企业要是能在肯尼亚成功，就证明它也能在非洲其他地方成功。同年，其他出行平台如Little Cabs和Mondo也出现了。这四家平台已成为肯尼亚最常用的出行软件，其中优步和Taxify占据了绝大部分的市场。

在共享风潮的初期，人们享受着共享出行带来的好处，打车软件、司机和乘客之间的关系呈现着和谐的景象。随着出行软件对司机的补贴投入，司机们的收入大幅上升，一名传统的出租车司机从前只能挣到120000先令（约合人民币7900元）每个月，而在共享平台进入之后，他们每月可以挣到300000先令。共享出行的流行，使得内罗毕的司机数量从一千名陡升到了一万名。

应该说司机是满意这种变化的，一名Taxify司机就告诉笔者：“在过去，我一天最多只能载10个客人，而现在每天基本都能完成20笔单子。”乘客也很欢迎共享出行公司的进入。一位从2013年便生活在肯尼亚的中国人就直言，共享出行真的是给生活带来了太多的便利。在共享出行出现之前，他需要在门上记5个司机的号码。每当要出门，他必须给这些司机一一打电话去看他们是否有空接他。通常情况下，司机会漫天要价。少数情况下，司机有时候说有空，但是得个把小时之后才能赶到。迫于这种通行环境，很多人被迫买车，但是在共享出行出现之后，不少人就把车卖掉了。至少对内罗毕居民而言，现在出行只需要打开手机就可以找到距离最近的司机，价格还很便宜。

贫富分化的社会，没有车的司机：我们不堪忍受平台的剥削

但是这种你好我好大家都好的情况并不是全部，优步和Taxify的市场争夺战既带来了共享出行行业的蓬勃，同时也埋下了冲突的根源。在共享出行刚刚进入肯尼亚时，优步和Taxify等平台的大力度补贴和他们之间的竞争使得打车出行的费用不断降低，刺激了乘客的需求，拉动了整个共享出行行业的发展。但随着越来越多的司机进入这个行业想要分一杯羹，司机的收入在经历了黄金增长阶段后逐步下降。为了应对每公里利润的下降，司机们开始用长时间的劳动来弥补收入上出现的差距。

肯尼亚的贫富差距使得司机的收入情况变得更糟。由于当地居民收入较低，汽车对大多数人是奢侈品。笔者访问的30多个司机中，只有4个人拥有属于自己的车，其余的人则是靠租借亲朋好友的车来加入共享出行的队伍。这些自己没有车的司机，每天需要给车主付2000先令的租车费，这笔开支在司机收入普遍下降的情况下极大地影响了司机的收入水平。

一个叫Ashford的Taxify司机告诉笔者：“为了挣到和以前一样多的钱，现在每天要多工作4个小时。现在一天工作14小时，能挣5000先令。”他的车是从平台租来的，所以首先要付2000先令作为租金。其次，挣到5000先令大概要支付1500先令的油费。此外，洗车、养车、修车都需要花钱，大概600先令一天。他个人还需要吃饭、喝水，大概每天也要500先令。所以当他劳累了一天回家，口袋剩下大概400先令，这就不够养活一家老小了。

市场更大，需求更多，但是随之竞争压力更大，司机更依附于平台本身。这种在世界其他地方发生过的情况，也出现在肯尼亚。

作为非洲开放程度极高的国家，肯尼亚人一直以政治习惯西化闻名。许多司机认为这些大公司夺走了他们的定价权，且收取的佣金过高，损害了他们的利益。为了维护他们自身的利益，司机们在2017年8月成立了肯尼亚司机与车主联盟。目前该组织已拥有超过5000名司机，并建立了自己的线上打车平台BebaBeba，试图与市场上现有的打车软件抗衡。6月24日，该联盟举行了一次集会，一百余名网约车司机参加了会议，商讨BebaBeba的相关事宜，而肯尼亚司机与车主联盟的主席Mkomozi提出的目标是只要所有司机们都只为BebaBeba工作。

在滴滴全球化战略的远方：出行平台的本土化努力

这些冲突在出行平台看来都不是冲突。出行平台认为自己只是服务的提供商，而司机是平台服务的消费者，如果司机们不满意，可以不使用平台的服务。“这好比他们因为一家餐厅的菜太贵而去街上抗议这家餐厅。”但是另外一方面司机的数量还在不断地增加，说明司机们还是有利润的，否则他们早就退出市场了。此外，肯尼亚市场对价格的敏感程度也不允许平台调高价格，因为即使小幅度的提价也会带来乘客需求的骤减。平台普遍认为如果调高价格，最终损害的还是司机的利益。

尽管如此，平台也在尝试进行本土化努力以化解冲突。目前，优步为了解决大部分司机没有车辆而需要日付2000先令租车的问题，与银行合作达成了车辆解决金融方案。由于大多数司机都没有账户和信用评级，优步用司机在优步上的流水记录为他们作担保，让没有车的司机实现零首付买车，三年内还完贷款。Taxify也有类似的措施，例如把公司对市场的分析数据共享给司机，让司机能更加高效地利用自己的时间去创造更大的收益，以及设立奖励机制等等。

肯尼亚的出行平台和司机之间的冲突仍旧在升级中。在这个自主意识强、社会生活西化国度，这场冲突会走向何方仍旧未知。值得注意的是，滴滴出行在2017年投资了Taxify，将非洲囊入了其全球版图的一部分，可以说目前肯尼亚的共享出行经济是滴滴和优步的争夺战。越来越多的博弈方在这个市场中争夺炙手可热的资源，然而，如何本土化成为了各个共享出行企业都需要面对的问题。（编辑 李靖云）