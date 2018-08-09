利用互金平台虚假借款诈骗890余万 男子获刑14年

虚假借款诈骗890余万 男子获刑14年

新京报讯 （记者左燕燕）2016年间，时年46岁的全海晖伙同他人，利用互联网金融平台，向社会公众发布虚假借款项目、提供虚假担保等手段，骗取钱款共计890余万元。

2017年12月12日，因涉嫌集资诈骗罪，全海晖在北京市第二中级人民法院受审。法院判处全海晖有期徒刑十四年。

因不服一审判决，全海晖提起上诉。记者昨日获悉，今年6月25日，北京高院作出二审判决，驳回全海晖的上诉，维持原判。

200余人受骗 钱款共计890余万

2017年12月12日， 全海晖在北京市第二中级人民法院受审。

检方指控：2016年间，被告人全海晖伙同他人，以中投慧德（北京）资本管理有限公司（以下简称中投慧德公司）的名义，与某信息技术（北京）有限责任公司（以下简称信息技术公司）签订《担保合作框架协议》，利用该公司运营的互联网金融平台，向社会公众发布虚假借款项目、提供虚假担保等手段，骗取200余名被害人钱款共计890余万元。

2016年12月20日全海晖被抓获归案，2017年1月27日被逮捕，后羁押在北京市第一看守所。案发后，信息技术公司垫付了应向投资人支付的投资本金及利息。

因集资诈骗罪获刑14年

2018年2月11日，北京二中院作出一审判决。

法院认为，全海晖伙同他人，以非法占有为目的，采用编造虚假事实，利用互联网平台发布虚假项目及担保事实，向不特定人群募集资金，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。鉴于全海晖系初犯，对其酌予从轻处罚。

法院因此认定全海晖犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金30万元；责令全海晖退赔890余万发还信息技术公司。

庭审中，全海晖辩护律师称，本案涉及的行为系单位行为，非全海晖个人行为。

因不服一审判决，全海晖向北京市高级人民法院提起上诉，认为自己并不构成集资诈骗罪，一审认定的事实与实际不符，量刑过重。

北京高院认定，全海晖集资诈骗数额890余万元，属数额特别巨大，且造成其中大部分款项不能追回。一审法院在法定量刑幅度内已酌予从轻处罚，且量刑适当。

2018年6月25日，北京高院作出二审判决，驳回全海晖的上诉，维持原判。

■ 案情

做假房产项目、报表从互联网平台骗贷

全海晖在侦查阶段及庭审上供述了自己实施诈骗的过程。

全海晖最初在福建福安老家教书，期间炒股，办厂赔了大概1000余万元后，2012年底来到北京。

2015年，全海晖利用虚假的房产抵押、投资项目、公司的财务报表等，给信息技术公司的风控经理李某1%的好处费后，拿到了第一笔贷款。成功之后，为了挣更多钱，他开始自己成立担保公司，并继续与李某合作。

2015年下半年，全海晖利用曹某、樊某身份证注册了营业制造，公司的名字定为中投慧德公司。用公司担保借款人，通过信息技术公司网络平台借款，全海晖负责全面工作，公司其他人负责找借款人，办虚假的借款手续。

在使用虚假信息先后贷款370万元后，全海晖等人分到了约90余万元。

2016年2月，全海晖约李某商谈，由中投慧德公司担保，通过信息技术公司平台挂标，进行贷款。找到借款人后，由借款人出身份证、营业执照等真实的手续，全海晖等人做假房产及项目手续、报表等假手续，贷出来的钱和借款人按比例分配，借款人不用还款，由全海晖及其团伙还。

“借款总额由平台拿走10%，还有百分之几的服务费，再给李某百分之几的好处费，给借款人10%。”全海晖供述称，他们分得剩余的70%左右。

2016年3月至11月间，全海晖等人共计贷款1500余万元，除去平台拿走的100余万元，共分得1300余万元，其中分给借款人100余万元，还款400余万元。后来因平台提高了要求，全海晖等人花费200余万元买了三套房作担保。租房、吃住、开支等日常花销共计100余万元，喝酒、唱歌、旅游等花了几十万元。

全海晖等人给了李某约50万元的好处费，“他知道我们提供的贷款手续都是虚假的，我们之间心照不宣，为的就是能从平台顺利骗取贷款。”

“2016年11月，钱怎么也还不上，只好跑了，我到宁德市霞浦县躲了起来，我走了之后，再也没有和他们联系，”全海晖称，其他人拿到钱后，都把钱投资出去，但没能挣回来，其余的钱，都是维持日常生活。