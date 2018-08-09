新浪科技> 互联网 > 正文

利用互金平台虚假借款诈骗890余万 男子获刑14年

利用互金平台虚假借款诈骗890余万 男子获刑14年
2018年08月09日 01:36 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　虚假借款诈骗890余万 男子获刑14年

　　新京报讯 （记者左燕燕）2016年间，时年46岁的全海晖伙同他人，利用互联网金融平台，向社会公众发布虚假借款项目、提供虚假担保等手段，骗取钱款共计890余万元。

　　2017年12月12日，因涉嫌集资诈骗罪，全海晖在北京市第二中级人民法院受审。法院判处全海晖有期徒刑十四年。

　　因不服一审判决，全海晖提起上诉。记者昨日获悉，今年6月25日，北京高院作出二审判决，驳回全海晖的上诉，维持原判。

　　200余人受骗 钱款共计890余万

　　2017年12月12日， 全海晖在北京市第二中级人民法院受审。

　　检方指控：2016年间，被告人全海晖伙同他人，以中投慧德（北京）资本管理有限公司（以下简称中投慧德公司）的名义，与某信息技术（北京）有限责任公司（以下简称信息技术公司）签订《担保合作框架协议》，利用该公司运营的互联网金融平台，向社会公众发布虚假借款项目、提供虚假担保等手段，骗取200余名被害人钱款共计890余万元。

　　2016年12月20日全海晖被抓获归案，2017年1月27日被逮捕，后羁押在北京市第一看守所。案发后，信息技术公司垫付了应向投资人支付的投资本金及利息。

　　因集资诈骗罪获刑14年

　　2018年2月11日，北京二中院作出一审判决。

　　法院认为，全海晖伙同他人，以非法占有为目的，采用编造虚假事实，利用互联网平台发布虚假项目及担保事实，向不特定人群募集资金，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。鉴于全海晖系初犯，对其酌予从轻处罚。

　　法院因此认定全海晖犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金30万元；责令全海晖退赔890余万发还信息技术公司。

　　庭审中，全海晖辩护律师称，本案涉及的行为系单位行为，非全海晖个人行为。

　　因不服一审判决，全海晖向北京市高级人民法院提起上诉，认为自己并不构成集资诈骗罪，一审认定的事实与实际不符，量刑过重。

　　北京高院认定，全海晖集资诈骗数额890余万元，属数额特别巨大，且造成其中大部分款项不能追回。一审法院在法定量刑幅度内已酌予从轻处罚，且量刑适当。

　　2018年6月25日，北京高院作出二审判决，驳回全海晖的上诉，维持原判。

　　■ 案情

　　做假房产项目、报表从互联网平台骗贷

　　全海晖在侦查阶段及庭审上供述了自己实施诈骗的过程。

　　全海晖最初在福建福安老家教书，期间炒股，办厂赔了大概1000余万元后，2012年底来到北京。

　　2015年，全海晖利用虚假的房产抵押、投资项目、公司的财务报表等，给信息技术公司的风控经理李某1%的好处费后，拿到了第一笔贷款。成功之后，为了挣更多钱，他开始自己成立担保公司，并继续与李某合作。

　　2015年下半年，全海晖利用曹某、樊某身份证注册了营业制造，公司的名字定为中投慧德公司。用公司担保借款人，通过信息技术公司网络平台借款，全海晖负责全面工作，公司其他人负责找借款人，办虚假的借款手续。

　　在使用虚假信息先后贷款370万元后，全海晖等人分到了约90余万元。

　　2016年2月，全海晖约李某商谈，由中投慧德公司担保，通过信息技术公司平台挂标，进行贷款。找到借款人后，由借款人出身份证、营业执照等真实的手续，全海晖等人做假房产及项目手续、报表等假手续，贷出来的钱和借款人按比例分配，借款人不用还款，由全海晖及其团伙还。

　　“借款总额由平台拿走10%，还有百分之几的服务费，再给李某百分之几的好处费，给借款人10%。”全海晖供述称，他们分得剩余的70%左右。

　　2016年3月至11月间，全海晖等人共计贷款1500余万元，除去平台拿走的100余万元，共分得1300余万元，其中分给借款人100余万元，还款400余万元。后来因平台提高了要求，全海晖等人花费200余万元买了三套房作担保。租房、吃住、开支等日常花销共计100余万元，喝酒、唱歌、旅游等花了几十万元。

　　全海晖等人给了李某约50万元的好处费，“他知道我们提供的贷款手续都是虚假的，我们之间心照不宣，为的就是能从平台顺利骗取贷款。”

　　“2016年11月，钱怎么也还不上，只好跑了，我到宁德市霞浦县躲了起来，我走了之后，再也没有和他们联系，”全海晖称，其他人拿到钱后，都把钱投资出去，但没能挣回来，其余的钱，都是维持日常生活。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有