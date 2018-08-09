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搜狗百科涉嫌侵权 上海辞书出版社索赔2360余万元

搜狗百科涉嫌侵权 上海辞书出版社索赔2360余万元
2018年08月09日 01:01 每日经济新闻
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　　每经记者 刘春山    每经编辑 赵桥　　    

　　8月8日，北京市海淀区人民法院官方网站发布案件快报称，上海辞书出版社有限公司（以下简称上海辞书出版社）已将北京搜狗信息服务有限公司（以下简称搜狗公司）诉至法院。理由为：搜狗公司未经许可，在其运营的网站“搜狗百科”中，大量使用《汉语大词典》的词条内容，且不注明内容来源。经公证查实，涉及侵权词条共计26332千字。上海辞书出版社要求停止侵权、赔礼道歉、消除影响，并赔偿2369万余元。

　　《每日经济新闻》记者注意到，上海辞书出版社的《汉语大词典》（套装全23册）售价为2800元，是目前规模最大的汉语语文工具书，共收405000余条目，约5330万字。搜狗公司方面人士对记者表示，搜狗公司尚未收到对方起诉材料，暂不了解相关案情。

　　上海辞书：造成极大经济损失

　　根据海淀法院网介绍，原告上海辞书出版社诉称，涉案作品《汉语大词典》是一部大型历史性的汉语语文辞典。基于涉案作品的法人作品性质，《汉语大词典》编纂处作为唯一法人单位，享有完整的著作权。由于《汉语大词典》编纂处已将涉案作品的著作权授权给（上海）辞书出版社，因此，（上海）辞书出版社对涉案作品享有著作权。

　　公开资料显示，上海辞书出版社是我国首家工具书专业出版社，其前身是成立于1958年8月的中华书局辞海编辑所。在工具书出版领域，承担了《辞海》《大辞海》《汉语大词典》等国家重大出版工程。1994年，《汉语大词典》（第一版）全部出版，获得过多项国家图书奖。上海辞书出版社在其官网介绍，《汉语大词典》（第一版）系迄今为止规模最大、收词最全、释义最权威的汉语工具书。

　　记者在上海辞书出版社官网看到，汉语大词典（套装全23册）、汉语大词典（普及本）、现代汉语大词典系列书籍，售价分别为2800元、398元和690元。其中23册套装涵盖词条最为庞大，共收405000余条目，约5330万字，插图2250余幅。

　　上海辞书出版社认为，搜狗公司作为中国知名的互联网企业之一，却实施上述不当行为，已经侵害了其署名权、改编权及信息网络传播权，行为恶劣，性质严重，给其造成了极大的经济损失。

　　对于具体经济损失，记者就此致电上海辞书出版社，但未获得更多信息。

　　知识产权专家：存两大争论点

　　记者注意到，搜狗百科平台上词条的创建式多为网友编撰，通过多人协作的方式来更新词条，这一模式最早起源于维基百科。搜狗百科于2013年开始运行，搜狗公司将搜狗百科定义为信息分享、传播及获取的平台，在此过程中仅向用户提供信息存储空间服务。

　　搜狗百科在用户协议中提到，用户在百科上发表的全部原创内容，“著作权均归您本人所有”，并表示，任何经由百科以制作、编辑、保存、上传、下载、发布的内容，均由相应用户承担责任，与搜狗无关。当然，搜狗百科在用户协议中同时明确了用户应当准守各项法律法规。

　　中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧对《每日经济新闻》记者表示，搜狗百科这一事件中主要有两个争论点：一是要看涉及词条到底是谁上传的；二是单个词条的著作权问题。

　　李俊慧进一步称，《汉语大词典》作为一本公开出版物，其本身享有著作权不存在争议。但是，对于每个条目中的内容，能否认定构成独立作品可能存在一定争议。如果每个词条也能享有独立的著作权的话，那么类似搜狗百科等百科类平台，其平台上登载的词条内容完全与《汉语大辞典》一致却未标明出处的话，可能涉嫌构成侵权。当然，侵权主体到底是平台还是用户，可能还需要进一步审理确认。

　　记者注意到，我国《著作权法》规定，“为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品”或“为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在作品中适当引用他人已经发表的作品”等涉及合理使用情形的，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名、作品名称。

　　对此，李俊慧表示，对于用户添加搜狗百科介绍内容，是否属于合理使用范畴，仍待法院审理确认。对于未注明作者姓名、作品名称的，是否由平台督促引导用户完成标注，或平台批量按照《汉语大词典》权利人的要求，标明出处即可免责或减轻责任，也有待法院审理过确认。

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