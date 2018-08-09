亚马逊在德遭反垄断调查 欧洲市场地位或受冲击

来源：经济参考报

亚马逊在德遭反垄断调查 其欧洲业务模式及市场地位或受冲击

据外媒报道，德国反垄断机构卡特尔办公室正在审查美国电商企业亚马逊的业务，这是另一家有可能在欧盟境内被处罚的美国互联网巨头。

有分析认为，如果亚马逊此次指控成立，不仅将遭受巨额罚款，甚至会在一定程度上对其在欧洲的业务模式和市场地位造成较大影响。

屡遭反垄断审查

彭博社援引德国《法兰克福汇报》的报道称，德国联邦卡特尔办公室主席安德里亚斯·蒙特表示，该机构希望对亚马逊是否阻挠其他类似服务提供商的平台进行调查。蒙特表示，对于普通顾客而言，亚马逊似乎只是一名服务顾客的商贩，但其实它也为其他零售商运行着一个颇为重要的电子平台。

蒙特表示，办公室收到了一些投诉。他说，在亚马逊运营的混合平台上，其他商家“也可以准入这个门户网站”，因此亚马逊可以阻碍其竞争对手的成长。蒙特表示，他们希望更密切地关注电子商务这一部分业务，调查在亚马逊平台上的竞争到底是怎样的？该行业是否依然是开放竞争的？鉴于此，引入正式的调查程序也是完全可能的。

亚马逊在国外遭遇反垄断调查并非首次。早在2013年，英国公平贸易局和德国联邦卡特尔办公室曾经就亚马逊定价政策展开调查。德国对亚马逊Marketplace平台上的2400名第三方经销商进行了调查，这些经销商在该平台上可直接向庞大的亚马逊用户群出售产品，但是作为交换条件，经销商必须遵守亚马逊的政策。德国卡特尔办公室认为这限制了第三方经销商的自由。最后，亚马逊于当年8月修改了针对第三方经销商的定价政策，不再禁止经销商在其他地方以更低价格销售商品。

2014年7月，德国书业贸易协会向德国反垄断机构投诉，指控亚马逊公司滥用其市场支配地位。该协会表示，2014年3月以来，亚马逊通过推迟交付德国出版商邦尼尔传媒集团的实体图书，来迫使对方在出售电子书权利的谈判中接受较低的价格。超过1000名作家和出版商联名反对亚马逊不断向作家和出版商提出降低折扣、低价销售电子图书、损害作家利益的行为。德国舆论几乎一边倒地支持传统书商。

今年3月，日本反垄断机构公平取引委员会突查了亚马逊在当地的办公室，因该公司涉嫌违反反垄断法，要求其平台上的第三方卖家承担部分成本，以折价销售商品，从而打击竞争对手。

在美国国内，亚马逊也遭到了美国总统特朗普的多次炮轰。特朗普把亚马逊称为“不纳税的垄断者”，指责亚马逊纳税少，利用不公平的竞争优势导致大量美国实体零售商倒闭。

业务风生水起

亚马逊在德国的业务发展得十分迅速。德国有近8000万人口，网络普及率达85%。有78%以上的德国网购消费者表示，网购的便捷、省力、有趣是他们热爱网购的原因，且有55%的德国网购消费者钟爱在网上购买“便宜货”，这样更能减轻他们的经济压力。德国人每年约有500亿欧元用于在线消费，在线消费增长速度预计比欧洲其他国家都要快。

德国巨大的市场潜力使得亚马逊的卖家们都将其作为掘金宝地。亚马逊是德国最大的电商平台，其时尚品类和电子产品都特别受欢迎。在过去几年中，德国在亚马逊全球市场中的份额也不断上涨，德国成为继美国之后亚马逊的第二大市场，约占亚马逊国际市场15%的份额。亚马逊每年在德国的销售额达到了120亿美元，其中包括AWS服务销售额。同时，亚马逊在德国也有相当数量的实体店。2018年3月份，亚马逊德国站月流量约为5.3亿，流量红利巨大。截至去年12月份，一年中新入驻亚马逊德国站的卖家总数达75700个。

亚马逊在德国销售手段十分灵活。为了降低卖家的成本，如果卖家同意德国亚马逊将其库存送至波兰捷克仓库，就可以节约从德国配送的每个商品0.5欧元的配送费。一方面，将德国库存储存在波兰和捷克共和国，亚马逊可以更高效地管理和配送库存；另一方面，每件配送商品节约出的0.5欧元成本就可以让利给卖家。

安永-帕特侬发布的《数字购物指数》显示，亚马逊、eBay和eBay分类广告平台占据了德国电商市场66%的份额。其中亚马逊和eBay领先于德国所有其他主要的电商平台，其他排名前50的在线零售商甚至无法占据3%的市场份额。亚马逊拥有28.7%的市场份额，位居第一，eBay拥有22.9%的份额，居第二，且eBay的份额有缩小趋势，而亚马逊份额则有扩大趋势。

目前，欧洲亚马逊的主要业务是其在欧洲的仓储，发达的物流配送网络，以及研发创新能力和云计算服务等。亚马逊也为欧洲带来了不少就业机会。

各种麻烦不断

由于被怀疑漏税、避税、逃税等，亚马逊曾遭英国、德国、意大利等国的调查。就在去年，欧盟要求亚马逊向卢森堡补缴2.5亿欧元（约合2.94亿美元）税款。欧盟表示，亚马逊在2006年至2014年之间享受到了卢森堡政府给予的税收优惠，而这种税收优惠政策属于非法政府补贴，违反了欧盟的国家补助法规，让依法纳税的对手难以与亚马逊竞争。欧盟表示，亚马逊在欧洲业务的75%利润都没有依法交税。

亚马逊还受到“血汗工厂”的指责——英国《卫报》发布的一项调查揭露了大量亚马逊员工在其庞大的仓储系统工作时遭遇工伤或事故的案例，并且在事故发生后大量员工失去工作、失去收入，甚至流离失所。

自去年圣诞节之前开始，德国Verdi工会便组织员工罢工，向亚马逊施压，从而为工人争取更好的工作条件与薪水。亚马逊通过向德国员工提供圣诞节奖金，平息了当时的罢工事件。但是，Verdi工会和亚马逊德国员工的罢工活动并没有就此彻底结束。

有报道称，亚马逊德国站每天要销毁价值数万欧元的滞销零售物品。这些商品中不仅包含无法销售的产品，还包括许多全新状态的产品。报道称，被销毁的商品种类繁多，包括床垫、平板电脑、手机、冰箱、洗衣机、洗碗机和家具等等。这导致很多人指责这家电商巨头缺乏责任心，几乎未在循环利用上做出过努力。德国的联邦环境部副部长表示这是一个巨大的丑闻，并称：“这种方法不符合我们的时代。”绿色和平组织发言人则呼吁道，需要靠法律手段禁止浪费和销毁一手和可用商品。

亚马逊的崛起正愈发引起反垄断界的担忧。一百多年前的商贩若想将货物运往市场售卖，需要搭乘火车。而亚马逊就如同21世纪的铁路，个人生产商和零售商想要接触到消费者，必须接入亚马逊的平台，否则就没有机会。（文章来源：经济参考报）