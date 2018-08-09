上海辞书出版社诉“搜狗百科”侵权

来源：北京商报

“搜狗百科”被诉侵权

北京商报讯（记者 卢扬 金延娣）8月8日，海淀法院网发布案件快报称，因上海辞书出版社有限公司（以下简称“上海辞书出版社”）认为“搜狗百科”未经许可使用《汉语大词典》的词条内容，将北京搜狗信息服务有限公司（以下简称“搜狗公司”）诉至法院，要求停止侵权、赔礼道歉、消除影响，并赔偿2369万余元。

涉案作品《汉语大词典》是一部历史性汉语语文辞典。原告上海辞书出版社诉称，基于涉案作品的法人作品性质，《汉语大词典》编纂处作为唯一法人单位，享有完整的著作权。由于《汉语大词典》编纂处已将涉案作品的著作权授权给上海辞书出版社，因此，上海辞书出版社对涉案作品享有著作权。

原告发现，搜狗公司未经许可，在公司运营的网站“搜狗百科”中，大量使用涉案作品的词条内容，且不注明内容来源。经公证查实，涉及侵权词条共计26332千字。原告上海辞书出版社认为，搜狗公司作为中国互联网企业之一，实施上述不当行为，已经侵害了上海辞书出版社的署名权、改编权及信息网络传播权，行为恶劣、性质严重，并造成极大经济损失。目前，本案正在进一步审理中。

公开资料显示，作为搜狗公司旗下的百科网站，“搜狗百科”于2013年7月12日开始运行，以互联网数据与技术，融合搜狗知立方结构化知识库和“语义理解”技术，为用户提供百科知识查询服务，被搜狗公司视为继搜狗知立方后知识搜索产品线的延伸。

而作为汉语语文工具书的《汉语大词典》，公开资料显示，是由中国汉语大词典编辑委员会、汉语大词典编纂处编纂，上海辞书出版社于1986年出版第一卷，其余各卷由汉语大词典出版社出版。1994年，“附录·索引”卷出版，标志全书完成。