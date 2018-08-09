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淘宝借混合现实技术 构建“所见即所得”消费场景

淘宝借混合现实技术 构建“所见即所得”消费场景
2018年08月09日 00:29 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　淘宝借混合现实技术 构建“所见即所得”消费场景

　　北京商报讯（记者 王晓然 赵述评）技术成为阿里落地新零售概念的驱动力之一。8月8日，阿里宣布将在今年造物节上推出产品“淘宝买啊”，进军MR（混合现实）购物领域。从“淘宝buy+”到“淘咖啡”再到如今“淘宝买啊”，淘宝频繁试水无人技术丰富消费场景，众多智能技术成为阿里提升购物体验的工具。

　　据了解，此次淘宝与微软HoloLens合作，通过“混合现实”技术将超现实的未来购物体验实现。阿里方面透露，在9月淘宝造物节上，淘宝将在西湖边搭建一座300平方米“未来购物街区”，消费者可借助混合现实技术体验“机器算法”叠加“真实世界”的感受。混合现实技术是VR和AR技术的结合体，通过实时全息演算方式将原本应该呈现在屏幕里的AR虚拟图形搬到现实中，该技术此前普遍应用在科幻电影中。

　　在“淘宝买啊”的帮助下，消费者可以实现“所看即所得”。目光触达的地方，商品信息即被智能识别，商品的评论、攻略等资料也将同步展现。商品呈现全息、立体的特点，各种信息可直接显现。与此同时，“淘宝买啊”还将尝试重构消费者与内容的关系，借助全息影像让内容更为逼真，提升浏览体验。

　　淘宝市场部相关负责人表示，淘宝商品、内容和互动形式会变得更为立体，消费者可通过手势、目光等来进行全方位的互动，增强消费体感的同时，更加强调获得信息的丰富性与乐趣。

　　电商走入线下时，凭借智能技术构建着更具吸引力的场景。去年阿里第二届淘宝造物节上首次亮相的无人零售店“淘咖啡”即集合了商品购物、餐饮功能。在“淘咖啡”背后支撑的是集自主感及学习系统、目标跟踪及分析系统、意图识别及交易系统于一身的物联网技术方案。这套技术方案为消费者带来了酷炫的购物、支付体验。

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