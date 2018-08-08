直击|企鹅医生与杏仁医生合并 组建企鹅杏仁集团

新浪科技讯 8月8日晚间消息，杏仁医生与企鹅医生今日宣布合并，新集团公司统称“企鹅杏仁"。杏仁医生CEO马丁将担任合并后公司总裁，企鹅医生创始人王仕锐将担任新公司首席执行官，杏仁医生COO徐琳将担任新公司首席运营官。

杏仁医生由马丁和徐琳于2014年创立，定位为帮助医生提升工作效率， 为诊后医患沟通带来便利的医生专用工具。2014年8月获得红杉资本领投的3000万人民币A轮融资；2015年7月获得方源资本领投的2亿人民币B轮融资。

企鹅医生成立于2016年6月，由腾讯、医联、基汇资本、红杉资本合资成立，CEO由医联创始人、CEO王仕锐担任。企鹅医生主要通过用户端线上服务产品、机构端信息化管理系统及线下智能硬件检测终端、全科企鹅医生诊所等系列产品线搭建围绕客户的健康管理服务体系。

杏仁医生在内部信中称，合并后的企鹅杏仁包含了33个诊所，覆盖8个城市，已经成为非公医疗体系的最大布局，最大的医生多点执业工作室和日间手术中心。

以下为杏仁医生内部信：

致每一位杏仁人：仰望星空，脚踏实地

Martin Shen

杏仁的小伙伴们，

我们的命运里将出现两个重要的伙伴，一个是腾讯，一个是企鹅医生。杏仁医生与企鹅医生将会合并，强强联合，成为腾讯战略地图里重要的一块。这次合并将可能改写中国未来创新医疗的格局，结合杏仁对医疗运营的理解与积累，结合资本，平台和品牌，我们将迈上一个全新的台阶。

合井之后，“杏仁"与“企鹅医生"的既有平台将依旧使用原名称运营，新集团公司统称“企鹅杏仁"。马丁将担任合并后公司总裁，企鹅医生创始人王仕锐先生将担任首席执行官，徐琳将担任首席运营官。腾讯会成为我们最强力的支持与背书。

合并后的企鹅杏仁包含了33个诊所，覆盖8个城市，已经成为非公医疗体系的最大布局，最大的医生多点执业工作室和日间手术中心。

与优秀强大的伙伴们并肩，让我们有机会将彼此的经验与资源，聚合成一股更强大更坚实的力量。但是同时，我们肩上的使命也会变得更加沉重，在此，我们想先和大家一起回头看看我们来时的路：

2012年底，马丁和徐琳在深圳华侨城创意园第一次聊起看处方，聊起大众在医疗中遇见的苦难，聊起如何用互联网技术解决；

2013年，看处方上线，我们开始意识到帮助大众一定要先从帮助医生群体开始；

2014年9月3日，我们正式对外发布杏仁医生，帮助医生随访诊后患者，分隔工作与私人空间，3个月时间就有2.4万医生用户注册进来；

2015年，我们的认证医生用户进入爆炸式增长，截止10月我们就帮助了30万医生开始在线上发展和管理个人业务；

2016年7月17日，第一家共享式杏仁门诊在沈阳正式开业，多点执业的医生实现拎包入住开展诊疗业务；

2016年9月，我们在全国30个城市发起的医生合伙人招募活动大大超出预期，呼声强烈，7000多医生出资参与；

2017年9月，第一家杏仁合伙人门诊手术中心在深圳获得卫生部门的许可正式开业，紧接着广州和成都也相继开业；

2018年1月，开业四个月的深圳突破单店单月100万营业额井实现盈亏平衡；

截止到今天，43万医生在杏仁平台开展了线上工作室；

随访帮助了880万诊后患者，通过杏仁线下共享门诊诊疗了10745患者，开展了3329台手术，实现了个人执业。

我们用自己的努力开创性地帮助医生实现了个人执业梦想，帮助患者在舒适的环境里对接到优质的医疗资源，我们验证了共享式医疗的商业模式，也实现了线上线下协同，我们将积累的信任转化成真正解决苦难的价值与动力。

这条路并不平坦，在我们收获了一次次阶段性攀登的成就与喜悦同时，也经历了无数的艰辛，迷茫，孤独与委屈，但一直照亮前方的路的，是我们最初出发的原因，是我们想要改善中国医疗的初心。所以希望，当我们继续发力向前的时候，或者当我们又遇见荆棘阻碍的时候，甚至是想要放弃的时候，一定要记得我们当初是为什么而出发。

一如既往，合并后，我们将进一步运用科技，延展平台发展商业，强化业务。但是这一切，我们要围绕一个核心，就是将我们的心，放在“人”上，“心系于人(Care People)"，这是平台存在的意义，“人”是一切之本，不管我们做什么，我们是为“人”而做，我们在乎的是大众这些“人”，在乎的是医生这个“人”，在乎的是员工是你们的“人”。我们既是一个个有不同故事的个体，我们又是命运的共同体。

我们的使命，是要“用科技使高品质健康与医疗服务，变得人人可及”，我们要让中国的大众，能够以老百姓负担得起的价格，便捷高效地对接到优质的健康医疗服务以及优秀，可信任的医生，同时结合科技将个人生命健康信息有效地管理起来，帮助推动医疗服务的创新与发展

让我们仰望星空，脚踏实地，出发吧。

杏仁医生创始人，马丁，徐琳