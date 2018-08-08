新浪科技> 互联网 > 正文

苏宁张近东：2020年实现布局12000家零售云门店

苏宁张近东：2020年实现布局12000家零售云门店
2018年08月08日 22:47 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　8月8日，苏宁易购零售云合作伙伴大会上，苏宁控股集团董事长张近东宣布，三年内，苏宁将完成首轮零售云平台造富计划，2020年实现布局12000家零售云门店。

　　“苏宁从专业零售到综合连锁零售，再到今天的智慧零售，每一次的转型创业，本质上都得益于多年来在资金、技术和人才上的积淀。”张近东表示，目前苏宁正在加大智慧零售能力向线上、线下的输出，而广大加盟商就是苏宁连接县镇市场的重要支撑。

　　张近东表示，苏宁希望通过智慧零售能力输出的“高速公路”，链接散布在广大县镇市场的“毛细血管”，用互联网的方式布局、发展县镇市场，以开放连接、协作共赢的姿态赋能县镇零售商，打造一批引领中国县镇市场消费经济发展的新力量。

　　在张近东看来，县镇市场是大型零售商的盲点市场，更是品牌商的蓝海市场，苏宁零售云作为连接品牌商、零售商和县镇用户的智能渠道，是苏宁覆盖县镇市场的新型网络，将全面牵引中国品质制造和品质服务向县镇市场的覆盖。

　　张近东表示，乡村振兴战略已经全面打响，县镇市场正在迎来最好的创业时期。

　　他现场宣布，三年将布局12000家零售云门店，培育出1000多家年销售规模达千万级的金牌商户，推动县镇消费市场新业态的规模化崛起。

　　据介绍，零售云项目是苏宁集团智慧零售全球布局的重点项目，苏宁零售云门店主要面向2万-4万人口的县镇市场，采用“加盟店直营化管理”模式。在过去半年时间内，苏宁新增了2000多家智慧零售门店，其中零售云门店超过1000家。这些零售云门店覆盖全国27个省，近1000个县镇，7月份实现日均开店7.5家，整体销售规模半年增长100倍。

　　资料显示，截至目前，苏宁零售云已经完成了1010家门店的布局。今年二季度，苏宁零售云整体销售规模已经突破10亿元，经过零售云改造的门店销售额提升了两倍多，有些零售云门店开业当天销售额就突破100万元。

　　国家统计局日前发布的数据显示，今年上半年，乡村消费品零售额增速快于城镇，乡村消费品市场零售额比上年增长10.5%，增速高出城镇市场1.3个百分点，乡村市场占社会消费品零售总额的比重为14.4%，比上年提升0.1个百分点。

　　张近东表示，快速发展的县镇市场是推动中国品牌发展的关键力量，苏宁将协同广大品牌商创新县镇市场供应链体系，通过C2B反向定制打造更符合市场需求、更受用户欢迎的品质商品，建立更高效、更精准的县镇市场流通网络。

苏宁张近东门店
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有