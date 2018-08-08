苏宁张近东：2020年实现布局12000家零售云门店

8月8日，苏宁易购零售云合作伙伴大会上，苏宁控股集团董事长张近东宣布，三年内，苏宁将完成首轮零售云平台造富计划，2020年实现布局12000家零售云门店。

“苏宁从专业零售到综合连锁零售，再到今天的智慧零售，每一次的转型创业，本质上都得益于多年来在资金、技术和人才上的积淀。”张近东表示，目前苏宁正在加大智慧零售能力向线上、线下的输出，而广大加盟商就是苏宁连接县镇市场的重要支撑。

张近东表示，苏宁希望通过智慧零售能力输出的“高速公路”，链接散布在广大县镇市场的“毛细血管”，用互联网的方式布局、发展县镇市场，以开放连接、协作共赢的姿态赋能县镇零售商，打造一批引领中国县镇市场消费经济发展的新力量。

在张近东看来，县镇市场是大型零售商的盲点市场，更是品牌商的蓝海市场，苏宁零售云作为连接品牌商、零售商和县镇用户的智能渠道，是苏宁覆盖县镇市场的新型网络，将全面牵引中国品质制造和品质服务向县镇市场的覆盖。

张近东表示，乡村振兴战略已经全面打响，县镇市场正在迎来最好的创业时期。

他现场宣布，三年将布局12000家零售云门店，培育出1000多家年销售规模达千万级的金牌商户，推动县镇消费市场新业态的规模化崛起。

据介绍，零售云项目是苏宁集团智慧零售全球布局的重点项目，苏宁零售云门店主要面向2万-4万人口的县镇市场，采用“加盟店直营化管理”模式。在过去半年时间内，苏宁新增了2000多家智慧零售门店，其中零售云门店超过1000家。这些零售云门店覆盖全国27个省，近1000个县镇，7月份实现日均开店7.5家，整体销售规模半年增长100倍。

资料显示，截至目前，苏宁零售云已经完成了1010家门店的布局。今年二季度，苏宁零售云整体销售规模已经突破10亿元，经过零售云改造的门店销售额提升了两倍多，有些零售云门店开业当天销售额就突破100万元。

国家统计局日前发布的数据显示，今年上半年，乡村消费品零售额增速快于城镇，乡村消费品市场零售额比上年增长10.5%，增速高出城镇市场1.3个百分点，乡村市场占社会消费品零售总额的比重为14.4%，比上年提升0.1个百分点。

张近东表示，快速发展的县镇市场是推动中国品牌发展的关键力量，苏宁将协同广大品牌商创新县镇市场供应链体系，通过C2B反向定制打造更符合市场需求、更受用户欢迎的品质商品，建立更高效、更精准的县镇市场流通网络。