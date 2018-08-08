苹果答复美国国会议员：iPhone不会对用户进行监听

美国当地时间8月7日，苹果公司称，iPhone不会在未经用户同意的情况下进行监听，并且也不会允许第三方应用软件这样做。

据路透社报道，这是在美国国会议员询问iPhone是否侵犯用户隐私后，苹果公司作出的答复。

7月，4名美国国会议员代表Greg Walden、Marsha Blackburn、Gregg Harper和Robert Latta致信苹果公司首席执行官蒂姆·库克和Alphabet首席执行官拉里·佩奇，对有报道称智能手机会在没有触发的情况下，从用户在手机附近的对话中收集音频数据，以识别“触发”命令，例如“Okay Google”或“Hey Siri”表示关切。报道还称，第三方应用程序会在用户不知道的情况下，获取并使用这种“未触发”的数据。

对此，在回复美国国会众议院能源与商业委员会主席Greg Walden的信中，苹果公司称，iPhone不会在等待听取Siri唤醒命令的同时录制音频，同时Siri也不会共享听到的指令。苹果公司称，其要求用户明确同意麦克风访问权限，并且要求应用软件在听取用户谈话时必须显示明确的信号。

Alphabet未向路透社回复其是否回答国会议员的疑问。苹果公司对上述报道表示不予置评。

美国国会众议院能源与商业委员会发言人称，目前这两家公司都予以配合。委员会将对两家公司的答复进行分析和审查，并考虑下一步举措。

据路透社报道，苹果公司还在信中写到，其已经从App Store中移除了隐私侵权的应用程序，但拒绝透露其是否曾禁止开发者这样做。该公司还称，当一款App由于隐私原因被移除后，应由开发者通知用户。

苹果公司在信中称，苹果不会也无法监控开发人员对他们所收集的用户数据做了什么，也无法阻止这些数据的后续转移，“我们也没有能力让开发人员遵守他们的隐私政策或当地法律。”

据路透社报道，App Store在过去十年内为开发者带来了近1000亿美元的收入。苹果公司在信中称，其每周都要从将近10万个App申请者中拒绝36000个App，拒绝的理由是这些App违反了苹果的相应指导方针。