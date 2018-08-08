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外媒：ofo小黄车准备退出韩国市场 大部分员工已停职

外媒：ofo小黄车准备退出韩国市场 大部分员工已停职
2018年08月08日 20:47 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月8日晚间消息，《韩国先驱报》(The Korea Herald)日前援引知情人士的消息称，中国共享单车巨头ofo小黄车准备退出韩国市场。

　　据一位业界消息人士称，ofo最近在为暂停韩国市场的运营做准备。作为全面裁员的一部分，ofo在韩国的大部分员工已被“停职”。该知情人士称：“虽然ofo尚未完全终止在韩国的业务，但大部分员工都处于被裁员状态，工作基本暂停。”

　　ofo总部位于北京，是全球首家、也是最大的“无桩式”共享单车公司，在中国拥有较大市场份额。用户可以在任何地方骑行和停放ofo单车，而无需寻找停靠站。

　　这些自行车可通过移动App激活和付费。截至本周二，ofo App仍可以在韩国的Google Play应用商店内下载。在釜山，ofo自行车仍可以像往常一样通过App解锁。

　　目前尚不确定ofo退出韩国的具体原因，但似乎是其全球战略的一部分，即撤出那些商业环境不利或盈利能较差的国家和城市。

　　上个月曾有报道称，ofo开始大幅削减美国市场业务，将重心转向具有更大盈利潜力的市场。报道还道，ofo还撤出了德国、澳大利亚和以色列市场，并削减了英国市场业务。

　　ofo今年1月才正式进军韩国市场，距离此次退出还不到一年时间。韩国是ofo的第21个市场，当时，ofo在釜山部署了约2000辆小黄车。到了今年6月，服务使用次数达到了1.5万次。

　　虽然业务有所增长，在自行车的使用和管理方面，ofo仍面临着用户的持续抱怨，如无法在GPS地图上找到单车。

　　业内人士称，ofo此次退出韩国市场，可能是因为ofo如今认为韩国是一个低增长潜力市场。

　　据ofo称，截至今年6月，该公司在22个国家的300座城市拥有约1500万辆自行车，为全球2.5亿用户提供服务。(李明) 

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