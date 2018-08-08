互金整治办打击逃废债：P2P尽快报送老赖信息

来源：新金融一线

今日，北京市金融局向各区互联网金融专项整治办下发《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》（下称：通知）。通知指出，近期部分P2P网贷平台借款人发生“恶意逃废债、逾期不还情形，一定程度上加剧了P2P网货行业风险。为严厉打击借款人恶意逃废债行为，请各地尽快上报相关信息。下一步，国家整治办拟协调征信管理部门将上述逃废债信息纳入征信系统和信用中国数据库对相关逃废债行为人形成制约。

此外，北京金融局要求各机构统计2018年7月1日至2018年8月8日平台上的恶意拖欠债务人名单，并邮件发送给金融局工作人员。

财经评论人莫开伟指出，借款人恶意逃废债存在三方面危害：

其一，恶意逃废债务具有极高的传染性和危害性，不仅会直接导致网贷平台的资金链中断，无法对资金出借人的资金进行及时、有效清偿，诱发网贷平台的信用危机，更使得整个网贷业借贷人逃废债成风，更会将网贷平台推向违约、关门停运甚至跑路逃债等恶性经营漩涡。

其二，它在很大程度上会加剧全社会对网贷平台的经营恐慌情绪，对所有网贷平台不分清红皂白一律排斥，对正规网贷平台带来不利，让更多的网贷平台无法度过清理整顿的“寒冬”，加速更多网贷平台的违约和关门停运，使更多的网贷平台陷入被淘汰的悲惨结局。

其三，加大网贷业经营和监管的艰难性和复杂性，使网贷业经营成本因逃废债务而加大，经营盈利能力下降，正常经营难以为继；同时也使清理整顿的结果出现更多的不确定性，会延缓对整个网贷业监管政策的出台，从而会抑制网贷业的正常发展。

以下为《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》全文

本市互联网金风险专项整治工作提示（编号：161）

关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知

各区整治办：8月8日，国家整治办印发《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》。通知指出，近期部分P2P网贷平台借人发生“恶意逃废债、逾期不还情形，一定程度上加剧了P2P网贷行业风险。为严厉打击借款人恶意逃废债行为，请各地尽快上报相关信息。下一步，国家整治办拟协调征信管理部门将上述逃废债信息纳入征信系统和信用中国数据库对相关逃废债行为人形成制约。根据国家整治办前述《通知》要求，请各区整治办迅速与辖内主要P2P网货平台联系，要求相关平台梳理分析、如实填报《P2P平台恶意拖欠债务人员名单》（见附件），并于8月9日（明四）10点前汇总反馈我办。

附件：P2P平台恶意拖欠债务人员名单（统计模板）

市落实整治方领导小组办公室（市金融办）

（金融创新处 代章）