直击|美图发布美和社交战略 架构重整为三大事业群

新浪科技讯 8月8日晚间消息，美图公司今日举行2018年战略发布会，发布“美和社交”战略，希望通过社交转型，释放更大的商业价值。与此同时，美图还宣布了组织架构调整，将原有业务整合为社交产品、美颜产品、智能硬件产品三大产品事业群。

美图CEO吴欣鸿表示，美图秀秀花了10年打磨工具属性，未来打造去中心化的新型社交平台，构建健康的内容生态，沉淀更多的关系链。未来18个月，美图将大力投入社区内容生态建设，重点关注用户和毛利的双增长。

2017年年报显示，美图月活跃用户总数为4.16亿，同比下滑7.6%，在中国大陆，这一情况则更加严峻，下滑幅度达到了16.4%。各个产品中，用户流失情况最严重的是美颜相机，同比下滑23%，其次是美拍，同比下滑了13.8%，唯一增长的数据来自美图秀秀，这款10岁应用的月活较2016年增长了14.8%。此次在美图秀秀中增加社交功能也是希望吸引更多元用户以及增加用户使用时长。

早在今年四月，美图就已经开始内测名为“MT社交圈”的新功能，5月发布的8.0版本中，美图秀秀更换了新Logo，美图秀秀社区功能也正式开启公测。

“从5月测试开始，美图秀秀社区日人均社区使用时长25分钟，日人均进入社区次数8次，日人均内容浏览量75张。”吴欣鸿表示，Instagram社交转型的成功经验证明，从工具到社交顺其自然。

不仅如此，美图秀秀还将做出“十年以来的最大改变”。吴欣鸿透露，最新版本直接将社区放在首页，不需要再做点击跳转。同时，兼顾用户原来的使用习惯，将美图秀秀的工具模块保留在屏幕的上半部。该版本正在做灰度测试，预计在9月底前全量上线。

吴欣鸿称，下一个十年，美图将聚焦“美和社交”战略，打造美图独有的新型社交模式以及商业模式。

今年6月，国家网信办会同广电总局、文化和旅游部、属地网信办依法依规联合约谈“美拍”相关负责人，提出严肃批评，责令全面整改。对此，美图主动对美拍热门频道内容停止更新30天、直播频道内容停止更新15天、安卓与iOS应用商店下架30天，下线并关闭美拍“校园”频道。

经过此次事件后，美拍希望摆脱短视频“娱乐至死”，靠泛娱乐给用户强刺激的做法，试图通过泛知识内容互动，沉淀兴趣人群的关系链，从社区向社交进化，并将自己重新定义为“泛知识短视频”平台。吴欣鸿介绍，美拍还将上线“交作业”功能，增强创作者与用户的互动。(泽宇)