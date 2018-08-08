微博月活跃用户数增至4.31亿 营收再超华尔街预期

8月8日，微博发布2018年第二季度财报。2018年6月，微博月活跃用户数增至4.31亿，与上一季度相比增长了2100万，净增量创下过去三个季度的新高，移动端占比达到93%。同时，微博日活跃用户数增至1.9亿。商业化方面，二季度微博营收为27.54亿元，同比增长59%，再次超出华尔街平均预期。

新浪董事长兼CEO、微博董事长曹国伟表示，尽管市场竞争加剧，微博用户规模仍持续健康成长，变现能力亦逐步提升。

扩大社交媒体领先优势 完善内容生态

在社交媒体领域，微博在持续扩大领先优势，依然是内容传播和公众讨论的首选平台。以世界杯为例，有1亿人在微博上参与了相关讨论，总互动量超过10亿，短视频播放量超过170亿，话题阅读量近1000亿。移动大数据服务商QuestMobile的统计显示，世界杯期间微博客户端日活跃用户均值比开赛前期增长6.5%，6月微博客户端人均使用次数同比增长16.6%，人均使用时同比增长45.1%。

同时，微博继续推进与热门综艺节目的跨平台合作。以腾讯视频《创造101》为例，在微博上，该节目相关话题的阅读量接近370亿，短视频播放量超过110亿，节目选手的微博粉丝规模超过4000万。随着产品及互动玩法的完善，微博在影视综艺领域的影响力日益增强，与合作方持续打造出了多档现象级节目。

微博的内容生态也实现了稳健成长。截至第二季度，微博的垂直领域已扩展至60个，接入合作的MCN机构超过1900家。内容生产者在微博不仅可以分发内容，还能积累社交资产，这使微博成为其必选平台。其中，美国网红“假笑男孩”开通微博仅2小时，就获得近20万粉丝关注，B站美食红人“爱做饭的芋头SAMA”开通微博1年后，单月博文阅读量和粉丝互动量同比增长了20倍，抖音红人“费启明”也在微博上吸引了大量关注，目前粉丝数量已快速增长至近500万。

商业化效率提升 营销价值获深度认可

随着微博社会化营销价值被更多客户深度认可，微博的商业化效率进一步提升。第二季度，微博营收达到27.54亿，同比增长59%。其中广告收入达到23.9亿，来自移动端的广告收入占比达到82%。来自品牌客户和中小企业及自助客户的广告收入，同比均有明显增长。

微博不仅可以为广告主积累社交资产，还可以提供多维度数据以提升营销效果，以此建立起差异化优势。今年6月，微博与阿里巴巴联合启动U微计划，通过社交数据与电商平台的数据打通和回流，让品牌更精准的链接粉丝。

商业化稳步推进的同时，微博还在挖掘更大的商业化空间。随着用户互动的活跃，微博正文页的曝光量大幅提升，带来了更多广告库存，视频广告产品的完善也将进一步提升微博的营收水平。

数据机构艾瑞咨询预计，2019年中国信息流广告市场规模将超过1400亿。近年来，社交平台在网络广告市场的份额持续扩大。微博作为中国第二大社交公司，商业化前景也被众多投资机构看好。今年上半年，花旗、德银、摩根大通等相继出台报告，看好微博的商业化前景。美股网站SeekingAlpha7月曾刊文指出，微博股价至少有40%的上涨空间。