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直击|知乎升级社区机制 保障讨论秩序和创作者收益

直击|知乎升级社区机制 保障讨论秩序和创作者收益
2018年08月08日 19:12 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月8日下午消息，知乎今日在北京举行“知无不言”发布会，正式宣布推出“海盐计划”。作为知乎社区的长期项目，“海盐计划”将以社区生态为目标，持续推出多维度措施。“海盐计划”第一阶段包含两大核心产品：为用户持续提供良性讨论空间的“盐值”系统，以及旨在为优秀创作者提供多维度权益的“创作者中心”。

　　其中，“盐值”系统基于知乎算法能力、社区共识和公共讨论秩序三方面的积累，形成升级版的用户社区行为引导和使用攻略，为用户提供更全面的成长体系；“创作者中心”作为优秀创作者的专属工具和权益保障，推动社区优质内容沉淀。

　　知乎合伙人、高级副总裁白斗斗表示：“海盐计划”是知乎在注册用户量超过1.8亿、用户圈层覆盖更广的新阶段，提供的全新升级系统化解答。互联网、科技公司的根本价值在于“提升效率”，知乎要做的是提升知识生产和消费的效率。在这一基础之上，知乎针对社区氛围、内容质与量的兼顾、创作者收益这内容平台的三个经典问题，在不同阶段提供了不同解法。

　　通过“海盐计划”，知乎希望借助产品和机制引导用户，持续维护认真、专业、友善的讨论氛围。让参与社区讨论的每一个人，能在知乎知无不言，获得多维度收益；最终打造一个良性内容生态。

　　此外，知乎创始人、CEO周源以录像方式宣布知乎已经完成2.7亿美元E轮融资。本轮融资后，知乎将加速全民知识内容平台的建设，加大在AI技术、内容生态、知识服务和商业化等多个维度的投入。

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