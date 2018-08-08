新浪发布2018年第二季度未经审计财报

中国北京/ 2018年8月8日 — 服务于中国及全球华人社群的领先在线媒体公司新浪公司 (NASDAQ：SINA) 今日公布了截至2018年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。

新浪董事长兼首席执行官曹国伟先生表示：“我们第二季度表现良好。尽管市场竞争加剧，微博用户规模仍持续健康成长，变现能力亦逐步提升。”曹国伟先生进一步指出：“新浪业务方面，新浪移动的用户规模继续强劲增长，为新浪媒体业务变现能力的提升奠定良好基础。”

2018年第二季度业绩焦点

• 净营收和非美国通用会计准则净营收较上年同期均增长50%，分别增至5.374亿美元和5.348亿美元

• 广告营收较上年同期增长54%，至4.541亿美元

• 非广告营收较上年同期增长31%，至8330万美元。非美国通用会计准则非广告营收较上年同期增长32%，至8070万美元

• 运营利润较上年同期增长44%，至1.362亿美元。非美国通用会计准则运营利润较上年同期增长38%，至1.591亿美元

• 新浪应占净利润为3510万美元，合每股摊薄净收益47美分。非美国通用会计准则新浪应占净利润为6650万美元，合每股摊薄净收益89美分

2018年第二季度企业业绩

2018年第二季度净营收为5.374亿美元，较上年同期的3.589亿美元增长50%。 2018年第二季度非美国通用会计准则净营收为5.348亿美元，较上年同期的3.563亿美元增长50%。

2018年第二季度广告营收为4.541亿美元，较上年同期的2.952亿美元增长54%。第二季度广告营收的同比增加主要得益于微博广告和营销收入年对年增长1.516亿美元，增幅为69%。

2018年第二季度非广告营收为8330万美元，较上年同期的6380万美元增长31%。2018年第二季度非美国通用会计准则非广告营收为8070万美元，较上年同期的6120万美元增长32%，同比增长主要来自微博会员费收入和直播业务分成收入的增加，以及新浪金融科技业务的收入增长。

2018年第二季度毛利率为80%，上年同期为74%。2018年第二季度广告业务毛利率为82%，上年同期为76%。广告业务毛利率的增长与公司采用新的收入准则相关，其主要原因为收入列报形式从毛收入变为净收入。2018年第二季度非广告业务毛利率为69%，上年同期为68%。

2018年第二季度的运营开支为2.947亿美元，上年同期为1.719亿美元。除去新收入准则要求计入的互换交易相关营销开支外，第二季度运营开支的同比增长主要源自微博和新浪移动客户端获取用户的销售和营销支出增加，以及研发相关的人力成本增长。2018年第二季度非美国通用会计准则运营开支为2.721亿美元，上年同期为1.506亿美元。

2018年第二季度的运营利润为1.362亿美元，较上年同期的9470万美元增长44%。 2018年第二季度运营利润率为25%，略低于上年同期的26%。2018年第二季度非美国通用会计准则运营利润为1.591亿美元，较上年同期的1.155亿美元增长38%。2018年第二季度非美国通用会计准则运营利润率为30%，低于上年同期的32%。

2018年第二季度非运营盈利为120万美元，上年同期为非营运亏损1340万美元。2018年第二季度的非运营盈利包括 (1) 2010万美元的净利息和其他收入；(2) 出售投资、投资公允价值变动和投资减值导致的净亏损1640万美元，此亏损不计入依据非美国通用会计准则计算的非运营盈利；(3) 250万美元的权益性投资亏损，该权益性投资的损益递延一个季度确认，主要源自公司对乐居控股有限公司（简称“乐居”）投资的亏损。2017年第二季度的非运营亏损主要包括 (1) 交易性证券投资的处置收益和其他收益1.01亿美元，此收益不计入依据非美国通用会计准则计算的非运营业绩；(2)公司对乐居投资产生的1.131亿美元投资减值，该减值不计入依据非美国通用会计准则计算的非运营盈利；(3) 530万美元的权益性投资亏损。

2018年第二季度的所得税费用为2790万美元，上年同期为1910万美元。所得税费用的上升主要是因为公司国内盈利水平的提高以及税率的相对稳定。

2018年第二季度新浪普通股股东应占净利润3510万美元，上年同期为2340万美元。2018年第二季度新浪普通股股东应占每股摊薄净利润为47美分，上年同期为31美分。2018年第二季度非美国通用会计准则新浪普通股股东应占净利润为6650万美元，上年同期为5270万美元。2018年第二季度非美国通用会计准则新浪普通股股东应占每股摊薄净利润为89美分，上年同期为70美分。

截至2018年6月30日，新浪的现金、现金等价物及短期投资总额为27亿美元，截至2017年12月31日为34亿美元。新浪的现金、现金等价物及短期投资总额减少主要与公司投资活动以及执行公司股票回购计划有关。2018年第二季度经营活动产生的净现金为1640万美元，资本性开支为1.621亿美元，折旧和摊销费用为1000万美元。

股票回购计划

2018年6月30日，公司已完成董事会于2016年2月批准的5亿美元股票回购计划。截至2018年6月30日，公司依据这一计划已累计回购约340万股股票，价值约3.026亿美元。

新浪董事会已批准一项新的股票回购计划，授权新浪在截至2019年12月底前回购总额不超过5亿美元的公司普通股。公司预计回购所需资金将来自现有的现金。此项股票回购将依据市场状况，通过公开市场收购和/或场外协商交易等方式进行，同时将根据1934年《美国证券法》及其修正案的适用条款规定实施。

收入新准则的财务影响

公司已于2018年1月1日起采用收入新准则，2018年1月1日之后公布的财务报告按照收入新准则进行编制（“新编制基础”），而2018年1月1日前公布的财务报告仍然按照收入旧准则进行编制（“旧编制基础”），并未进行调整。旧编制基础为公司历史上采用的会计方式。

公司采用收入新准则对当期财报业绩的影响列示如下：

电话会议

新浪公司定于美国东部时间2018年8月8日上午8点10分至8点40分（北京时间2018年8月8日晚8点10分至8点40分）召开电话会议，通报公司的财务和经营状况。用户可在公司网站http://ir.sina.com在线收听会议实况。本次电话会议的接入号码为：

美国：+1 845 675 0438

中国香港：+852 3018 6776

中国大陆：400 120 0654

其他地区：+65 6713 5440

密码：3381946

本次电话会议的实录回放将于美国东部时间2018年8月16日凌晨结束，听取实录的电话接入号码为：+61 2 9003 4211，密码：3381946。

新浪简介

新浪公司是一家服务于中国及全球华人社群的领先网络媒体公司。新浪通过门户网站新浪网（SINA.com）、新浪移动（移动门户及移动应用）和社交媒体微博（Weibo.com）组成的数字媒体网络，帮助广大用户通过电脑和移动设备获得专业媒体和用户自生成的多媒体内容并与友人进行兴趣分享。

新浪网：新浪网通过旗下多家地区性网站提供针对当地用户的特色专业内容，并提供一系列增值服务。新浪移动：我们通过移动应用和移动门户（SINA.CN）的方式为移动用户提供定制的新闻资讯、专业媒体和娱乐内容。

微博：微博是帮助人们创作、传播和发现中文内容的领先社交媒体平台。微博基于公开平台架构，提供简单、前所未有的方式使用户能够公开实时发表内容，与他人互动并与世界紧密相连。

新浪通过上述主营业务及其他业务线向广大用户提供一系列网络媒体和社交媒体服务，为企业和广告客户创立与其目标客户高效联系和沟通的丰富渠道。

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