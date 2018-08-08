微博发布2018年第二季度未经审计财报

中国北京 / 2018年8月8日—中国领先的社交媒体微博公司（NASDAQ：WB）今日公布了截至2018年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。

“我们的业务继续保持强劲增长势头，净收入同比增长68％，DAU和MAU都保持稳定增长。”微博首席执行官王高飞表示，“作为中国领先的社交全媒体平台，我们相信微博持续增长的用户规模，日益丰富的内容生态和强大社交营销能力让微博在移动互联网市场里占有独特优势，并在企业广告预算转向移动、社交和视频转移的长期趋势中持续获利。”

2018年第二季度业绩焦点

• 净营收4.266亿美元，同比增长68%。

• 广告和营销营收总计3.699亿美元，同比增长69%。

• 增值服务营收5660万美元，同比增长62%。

• 归属于微博的净利润为1.409亿美元，同比增长92%，合每股摊薄净盈利62美分，上年同期为33美分。

• 非美国通用会计准则归属于微博的净利润为1.561亿美元，同比增长80%，合每股摊薄净盈利68美分，上年同期为38美分。

• 调整后EBITDA（扣除利息、税金、折旧及摊销前之利润）为1.733亿美元，同比增长68%，相对净营收的利润率为41%，上年同期亦为41%。

• 2018年6月的月活跃用户数（MAUs）较上年同期净增约7000万，达到4.31亿。月活跃用户数中93%为移动端用户。

2018年6月平均日活跃用户数（DAUs）较上年同期净增约3100万，达到1.90亿。

2018年第二季度企业业绩

2018年第二季度净营收4.266亿美元，虽然人民币对美元汇率整体走弱对营收产生了不利影响，上年同期净营收为2.534亿美元。2018年第二季度广告和营销营收总计3.699亿美元，上年同期为2.183亿美元。来自中小企业（SMEs）和大客户的广告和营销营收总计3.387亿美元，上年同期为2.051亿美元，同比增长65%。2018年第二季度增值服务营收为5660万美元，上年同期为3500万美元。

2018年第二季度成本和开支总计2.717亿美元，上年同期为1.654亿美元。除了下述图表所示的根据ASC(会计标准汇编)之606条款将与“互换交易”相关的营销开支计入成本和开支之外，成本和开支的同比增长主要与渠道、品牌推广相关的营销开支增加，以及与人力成本相关的研发开支增长有关。2018年第二季度非美国通用会计准则成本和开支为2.593亿美元，上年同期为1.533亿美元。

2018年第二季度运营盈利为1.549亿美元，上年同期为8800万美元。2018年第二季度非美国通用会计准则运营盈利为1.673亿美元，上年同期为1.001亿美元。

2018年第二季度非运营盈利为1090万美元，上年同期为150万美元。非运营盈利的增长主要与现金、现金等价物和短期投资总额的增长所产生的更多利息收入有关。2018年第二季度的所得税开支为2510万美元，上年同期为1640万美元。所得税开支的上升主要是因为公司国内盈利水平的提高以及相对稳定的国内税率。

2018年第二季度归属于微博的净利润为1.409亿美元，合每股摊薄净盈利62美分，上年同期净利润为7350万美元，合每股摊薄净盈利33美分。2018年第二季度非美国通用会计准则归属于微博的净利润为1.561亿美元，合每股摊薄净盈利68美分，上年同期净利润为8670万美元，合每股摊薄净盈利38美分。

截至2018年6月30日，微博的现金、现金等价物及短期投资总额为15.7亿美元。2018年第二季度运营活动提供的现金为1.172亿美元，资本开支为750万美元，折旧和摊销费用为480万美元。

业绩展望

微博预计2018年第三季度净营收将在4.65亿美元至4.75亿美元之间， 或以人民币记收的净营收的年对年增幅在49%至52%之间。 这一预期假定人民币对美元汇率的均值为6.8元人民币兑1美元。上述预期体现的是微博当前的初步判断，未来可能进行调整。

收入新准则的财务影响

公司已于2018年1月1日起采用收入新准则，2018年1月1日之后公布的收入按照收入新准则进行编制（“新编制基础”），而2018年1月1日前公布的收入按照收入旧准则进行编制（“旧编制基础”）且不会进行调整。旧编制基础即公司历史上采用的会计方式。

公司采用收入新准则对当期财报业绩的影响列示如下：

电话会议

微博公司的管理团队定于美国东部时间2018年8月8日早7点至8点（北京时间2018年8月8日晚7点至8点）召开电话会议，通报公司的财务和经营状况。用户可在公司网站http://ir.weibo.com在线收听会议实况。

本次电话会议的接入号码为：

美国（免费）：+1 866-519-4004

中国香港（免费）：800-906-601

中国大陆（免费）：400-620-8038

国际：+65 6713-5090

密码均为：2574828

本次电话会议的实录回放时间为美国东部时间2018年8月8日上午10点至2018年8月16日上午9点59分，听取实录的电话接入号码为：+61 2-8199-0299，密码：2574828。

微博简介

微博是人们在线创作、分享和发现内容的领先社交媒体平台。微博将公开、实时的自我表达方式与平台强大的社交互动、内容的整合与分发功能相结合。任何用户都可以创作并发布微博，并附加多媒体或长博文内容。微博上的用户之间的关系可能是不对称的，每个用户都可以关注任何其他用户，对任何一条微博发表评论并转发。微博简单、不对称和分发式的特点使原创微博能演化为快速传播、多方参与并实时更新的话题流。

微博能帮助其广告和营销客户向用户推销品牌、产品和服务。微博为各种规模的客户提供了一系列广泛的广告和营销解决方案。公司绝大部分的营业收入来自于广告和营销服务的销售，其中包括展示类广告和推广类广告。微博已开发出并在持续精细化其社交兴趣图谱推荐引擎，使得客户能基于用户的人口统计学特点、社交关系、兴趣和行为进行针对个人的营销和锁定目标受众，从而使得客户在微博平台上的营销活动具有更高的精准度、活跃度和推广效率。

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