百世物流发布第二季度财报 营收达67.32亿元

新浪科技讯 北京时间8月8日下午消息，百世物流今天发布截至2018年6月30日的第二财季业绩。财报显示，该公司当季营收67.323亿元民币，同比增长38.6%。

以下为财报要点：

- 实现总营收67.323亿元人民币（10.174亿美元），同比增长38.6%。

- 快递服务收入41.772亿元人民币（6.313亿美元），同比增长35.8%。

- 货运服务收入10.297亿元人民币（1.556亿美元），同比增长31.6%。

- 供应链管理服务收入4.985亿元人民币（7530万美元），同比增长32.7%。

- 百世店加服务收入7.985亿元人民币（1.207亿美元），同比增长34.5%。

- 其他服务收入2.285亿元人民币（3450万美元），同比增长708.8%。

- 毛利润4.176亿元人民币（6310万美元），毛利率6.2%；去年同期毛利润1.33亿元人民币，毛利率2.7%。对应毛利润同比增长214%，毛利率提升3.5个百分点

- 净亏损9370万元人民币（1420万美元），non-GAAP净亏损5550万元人民币（840万美元）。稀释每股收益为-0.25元人民币（-0.04美元），non-GAAP稀释每股收益-0.15元人民币（-0.02美元）。

- 调整后EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前盈利）4160万元人民币（630万美元）。

- 经营性活动产生的净现金为4.324亿元人民币（6530万美元）。

- 包裹量同比增加39.6%，远高于25.0%的行业增速；快递市场份额达到10.5%，2017年同期为9.4%。

- 平均每个包裹毛利润同比增长47.3%，达到0.18元人民币（0.03美元），原因是每个包裹的成本下降速度超过收入下降速度。

- 集中精力提升服务质量，增强客户体验。根据国家邮政总局发布的数据，2018年第四季度，百世物流以较低的有效投诉率持续在业内大企业中占据领导地位。今年4月、5月和6月，每100万个包裹的有效客户投诉分别为0.35、0.32和0.30件。

- 通过持续的网络优化，以及自动化和数字化投入来提升运营效率，包括：1）把枢纽和分拣中心数量减少到128个，较2017年6月30日的181个减少29.3%；2）继续投资升级大型枢纽和分拣中心的自动化系统，包括投资高速自动化分拣线以及尺寸和重量扫描系统；3）把数字货运单使用量比例增加到98.4%，2017年同期为89%。(樵夫)