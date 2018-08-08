滴滴程维：出行行业主导权未来应掌握在中国企业手上

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新浪科技讯 8月8日下午消息，近期，滴滴程维接受吴晓波频道《十年二十人》节目的采访，回顾了滴滴6年来的发展，直言滴滴的发展，离不开时刻保持危机感。程维还表示，在出行行业，主导权未来应该掌握在中国企业手上。

程维认为，出行行业发展的未来，首先要做到“出行线上化”。通过互联网的高效性、跨地域性等特点，可以带来更高效的出行体验。其次，就是“交通工具共享化”。在程维看来，新能源对于出行行业来说，可能都不是本质的改变。交通工具的共享则会产生翻天覆地的变化。

除了“出行线上化”、“交通工具共享化”两方面外，程维还谈到了“无人驾驶”。他说道：“Waymo已经在美国的菲尼克斯，明年可能在十个城市，会提供没有人的无人驾驶服务，在2020年将会采购6.5万辆汽车”，“无人驾驶已经不再是遥远的未来，它距离我们已经非常的近。滴滴也在积极与更多中国公司合作，不管是生产共享汽车，还是在做无人驾驶研发，目的都是为了给予用户提供最好的出行体验”。

在程维看来：“中国有大规模的互联网出行平台、大规模的共享实践、中国有相对于全球还不错的汽车工业基础，这些是可以产生化学反应，全世界有这样条件的国家，只有中国和美国”。

程维提到，纵观全球各行业的发展，如我们熟悉的PC和智能手机领域，中国拥有众多出色的厂商，但现阶段依然需要使用Windows系统、Android系统，主动权依然在别人手中。但是出行行业作为新兴领域，中国又拥有极佳的发展基础，我们没有理由让出主动权。

“站在整个产业发展和国家发展的角度上来看，作为企业起码应该去往这个方向上努力，主导权未来应该掌握在中国企业手上！”