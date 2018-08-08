程维谈补贴大战：当时是行业决定 感受到了巨大危机

相关新闻：

程维回顾与Uber竞争：中国互联网从来没有输过

滴滴程维：出行行业主导权未来应掌握在中国企业手上

滴滴程维：补贴大战要赢不是靠资本 是靠服务

新浪科技讯 8月8日下午消息，近期，滴滴程维接受吴晓波频道《十年二十人》节目的采访，回顾了滴滴6年来的发展，直言滴滴的发展，离不开时刻保持危机感。他也谈到从竞争导向变成用户导向的过程。

滴滴与Uber在中国的竞争，最终以滴滴收购Uber中国结束。然而，滴滴获得成长可能远比战胜Uber来的更重要。在《十年二十人》节目中，吴晓波问程维：“你最满意的三个正确决定是什么？”

程维提到了两个正确的决定，和一个还没有完全验证是正确的决定。对于两个正确的决定，程维认为：“必须时刻保持危机感，企业才能不断发展下去。同时，还需要不断归零。没有一招是可以让你不断地去生存和赢得竞争的，尤其是上一个竞争里赢下来，总结出来制胜路径，就是你未来最大的瓶颈，所以要不断归零。”

事实上，程维当年也正是遵循着这样的信念提出了“祛补贴”的主张。《十年二十人》节目中，程维谈到了当年的补贴大战，他认为当时更多是行业决定的。

时间回到2015年，那时正值滴滴与Uber激励竞争的时间点，程维感受到了巨大的危机。于是，不断归零的想法让程维提出了“祛补贴”决定。在程维看来，依靠资本进行补贴能够给对手带来压力，但是你未来还是要面对用户。如果没有更好的产品，用户最终还是无法享受到高质量的出行服务，用户仍旧不会成为你的用户。

而对于那个还没有完全验证是否正确的决定，程维认为就是国际化。在与Uber的竞争过程中，滴滴最早的国际化是被动的。程维将Uber比喻成一只“八爪鱼”，可以通过其他“触角”来支援它们在中国的竞争。而滴滴当时只是一家中国企业，并没有更多“触角”的帮助。想要取得竞争的主动权，就要不断骚扰对方，而不是坐以待毙等着Uber集中全球资源在中国和滴滴竞争。

从最早投资Lyft（美国打车企业），到现如今的日本、澳大利亚、墨西哥等等国家，滴滴国际化战略一步一个脚印的走着，支持他们的正是当年与Uber竞争中活下来的信念——不要局限在眼前的困难。