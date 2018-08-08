饿了么接入哈罗单车 怎么和美团越来越像了？

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来源：界面新闻

蚂蚁金服入股哈罗单车后，更多的合作来了。

8月8日，界面新闻记者从权威消息源处得知，饿了么将接入哈罗单车。饿了么正式开启与哈罗单车的合作，双方的会员体系进一步打通。8月3日起，在武汉，青岛，无锡，天津，深圳五个城市，用户只要购买哈罗单车的骑行卡，即可免费获得饿了么超级会员。

对此，哈罗单车CEO杨磊没有明确回复界面记者，只是表示与饿了么的合作一直在洽谈中。

未来可能的场景是，购买哈罗单车的年卡，会跳出饿了么的相关推荐，同时在哈罗单车APP可以进入专门的活动页面；骑完单车到家，就有外卖到家；吃完饿了么，提示去骑车运动一下。总体来讲，就是双方流量和资源的互补。9月上旬，饿了么与哈罗单车的合作将扩展至全国。

2018年7月，哈罗单车刚刚拿完蚂蚁金服F轮10亿美元融资。虽然并不是阿里的全资子公司，但借助蚂蚁金服的资金和流量，哈罗单车更方便和阿里系产品互补。

哈罗融资记录。数据来源：天眼查。

2018年5月，阿里巴巴集团学术委员会主席、湖畔大学教育长曾鸣在湖畔大学曾透露，哈罗单车日订单数已经超过摩拜和ofo的总和。对此，哈罗单车COO韩美曾肯定，数字相差不大。

韩美之前在接受媒体采访时曾经表示，目标定位是整个出行领域。之前有人曾用“农村包围城市”战略来形容哈罗单车，表明哈罗在三四线下沉市场的成功。哈罗单车最新提供的最新数据显示，哈罗单车目前的日均订单量约2400万单，注册用户约1.9亿人，其中日均活跃用户近1200万人。

饿了么近期将借助整个阿里生态（手淘、支付宝等），下发数千万量级的饿了么超级会员。哈罗单车就是其中之一。

饿了么CEO王磊近期在接受媒体采访时表示，“三四线是我们的核心战场。因为一打是全家，我拉来一个饿了么新客户，起码多带来一个支付宝的新客户，一个手淘的新用户。用户下沉对阿里是一件好事情。”

在外卖和出行市场，阿里巴巴的整合速度越来越快，就在一天前，曾传出阿里巴巴要整合饿了么和口碑的业务，双方不置可否。

在哈罗单车之后，阿里和饿了么的步伐只会越来越快。当下，协同口碑给到餐饮门店的一站式解决方案正在推进。未来，钉钉团队制作的商家版内部流转系统，阿里会员的全面打通，高德地图的拉入，优酷的深度对接都在积极对接中。

在本地生活出行领域，阿里巴巴已经在全面对标美团。饿了么负责到家、口碑负责到店；哈罗单车的接入，是不是和美团收购摩拜的动作有些类似？未来双方的竞争将更加激烈。