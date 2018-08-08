新浪科技> 互联网 > 正文

饿了么接入哈罗单车 怎么和美团越来越像了？

饿了么接入哈罗单车 怎么和美团越来越像了？
2018年08月08日 14:49 界面
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
图片来源：网络图片来源：网络

　　来源：界面新闻

　　蚂蚁金服入股哈罗单车后，更多的合作来了。

　　8月8日，界面新闻记者从权威消息源处得知，饿了么将接入哈罗单车。饿了么正式开启与哈罗单车的合作，双方的会员体系进一步打通。8月3日起，在武汉，青岛，无锡，天津，深圳五个城市，用户只要购买哈罗单车的骑行卡，即可免费获得饿了么超级会员。

　　对此，哈罗单车CEO杨磊没有明确回复界面记者，只是表示与饿了么的合作一直在洽谈中。

　　未来可能的场景是，购买哈罗单车的年卡，会跳出饿了么的相关推荐，同时在哈罗单车APP可以进入专门的活动页面；骑完单车到家，就有外卖到家；吃完饿了么，提示去骑车运动一下。总体来讲，就是双方流量和资源的互补。9月上旬，饿了么与哈罗单车的合作将扩展至全国。

　　2018年7月，哈罗单车刚刚拿完蚂蚁金服F轮10亿美元融资。虽然并不是阿里的全资子公司，但借助蚂蚁金服的资金和流量，哈罗单车更方便和阿里系产品互补。

哈罗融资记录。数据来源：天眼查。哈罗融资记录。数据来源：天眼查。

　　2018年5月，阿里巴巴集团学术委员会主席、湖畔大学教育长曾鸣在湖畔大学曾透露，哈罗单车日订单数已经超过摩拜和ofo的总和。对此，哈罗单车COO韩美曾肯定，数字相差不大。

　　韩美之前在接受媒体采访时曾经表示，目标定位是整个出行领域。之前有人曾用“农村包围城市”战略来形容哈罗单车，表明哈罗在三四线下沉市场的成功。哈罗单车最新提供的最新数据显示，哈罗单车目前的日均订单量约2400万单，注册用户约1.9亿人，其中日均活跃用户近1200万人。

　　饿了么近期将借助整个阿里生态（手淘、支付宝等），下发数千万量级的饿了么超级会员。哈罗单车就是其中之一。

　　饿了么CEO王磊近期在接受媒体采访时表示，“三四线是我们的核心战场。因为一打是全家，我拉来一个饿了么新客户，起码多带来一个支付宝的新客户，一个手淘的新用户。用户下沉对阿里是一件好事情。” 

　　在外卖和出行市场，阿里巴巴的整合速度越来越快，就在一天前，曾传出阿里巴巴要整合饿了么和口碑的业务，双方不置可否。

　　在哈罗单车之后，阿里和饿了么的步伐只会越来越快。当下，协同口碑给到餐饮门店的一站式解决方案正在推进。未来，钉钉团队制作的商家版内部流转系统，阿里会员的全面打通，高德地图的拉入，优酷的深度对接都在积极对接中。

　　在本地生活出行领域，阿里巴巴已经在全面对标美团。饿了么负责到家、口碑负责到店；哈罗单车的接入，是不是和美团收购摩拜的动作有些类似？未来双方的竞争将更加激烈。

饿了么哈罗阿里
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有