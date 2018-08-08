确认：拼多多已入股付费通 曲线“求娶”支付牌照

来源：IT时报

作者：章蔚玮

8月7日，有消息传出，拼多多正在寻求收购第三方支付牌照，交易目标是上海付费通信息服务有限公司，而付费通支付牌照估值可能在5亿到7亿之间。

但事实上，进展会更快一些。《IT时报》记者查阅工商信息发现，上海付费通信息服务有限公司的股东名单在今年5月底到6月期间出现了拼多多创始人黄峥。在上海付费通信息服务有限公司的股权结构中，一家名为上海易翼信息科技有限公司持股占比为39.64%，是第二大股东，而这家企业背后的实际控股公司杭州乐顾投资咨询有限公司的大老板正是黄峥，持股达95%。 这意味着黄峥通过旗下控股公司收购了上海付费通二股东100%的股权，从而达到入股付费通的目的，简单换算一下，黄峥个人持股占比达37.66%。

上海付费通于2011年取得第三方支付牌照，是首批获得第三方支付牌照的机构，业务范围涉及互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单业务，是第三方支付“全牌照”公司。付费通的第一大股东上海市信息投资股份有限公司是上海信息产业主要功能性投资平台，其股东包括上海联和投资有限公司（34.67%）、中国电信股份（24%）、上海文化广播影视集团（8%）、上海东方明珠集团股份有限公司（8%）等。此外，上海信息产业（集团）有限公司、银联商务股份有限公司也是付费通的小股东。 据《上海金融报》报道，由于资源稀缺，目前支付市场的牌照价格仍处于上升期。根据第三方支付公司并购案例推算，互联网支付牌照的市场价格约为4-5亿元；互联网支付+移动支付两项经营业务牌照超过6亿元；拥有互联网支付+移动支付+银行卡收单三项业务资质的牌照价格最高，目前交易价格普遍超过10亿元。 一位业内人士告诉《IT时报》记者，通过控股或入股支付牌照机构获得第三方支付牌照，具体收单业务必须经由原支付牌照公司，入股公司如果直接使用支付牌照，还需要经过严格的流程，报批人民银行获得批准才能正式使用，报批的流程一般需要两三个月，最长需要半年。 之前拼多多在打假时曾被质疑，从售假商家扣罚的罚款在退给消费者时“为什么不退现金，而是代金券”，对此黄峥曾回应称，是因为平台暂未获得支付牌照。如今，曲线进入支付市场的拼多多，应该对此有更好的解决方案。