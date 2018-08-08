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未经许可发布郭德纲节目 今日头条起诉百度一审胜诉

未经许可发布郭德纲节目 今日头条起诉百度一审胜诉
2018年08月08日 14:07 新京报
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　　原标题：未经许可发布郭德纲首部脱口秀《一郭汇》 百度一审被判侵权

　　新京报快讯（记者王巍）未经许可，百度发布相声演员郭德纲首档脱口秀视频《一郭汇》，被该节目著作权人字节跳动公司诉至法院。日前，海淀法院一审判决百度在线网络技术（北京）有限公司、北京百度网讯科技有限公司构成侵权，需赔偿字节跳动公司经济损失和合理支出2.5万元。

　　北京字节跳动科技有限公司诉称，《一郭汇》是郭德纲首档短视频脱口秀网综，由西瓜视频独家出品、今日头条联合发行。自2017年12月29日上线后，《一郭汇》累计播放量超过2亿次，单期最高播放量超过3000万。

　　在《一郭汇》收获较高知名度和影响力的同时，百度在线网络技术（北京）有限公司、北京百度网讯科技有限公司作为“好看视频”APP的开发者和运营者，未经北京字节跳动科技有限公司许可，将今日头条和西瓜视频享有著作权的《一郭汇》节目内容以相同标题名称发布至“好看视频”APP，并为其用户提供该作品的在线播放及下载服务。今日头条就此向法院起诉百度侵害信息网络传播权，要求赔偿经济损失。

　　百度两家公司答辩称，认可原告公司对该视频的权属，但被告方运营的好看视频是以短视频为主，用户进行上传，被告在接到诉讼材料后已经删除，因此不同意原告的诉讼请求。

　　法院审理后认定，《一郭汇》具有较高独创性，构成以类似摄制电影的方法创作的作品，本案所涉作品为《一郭汇》第二期“饭局”，视频时长15分钟左右，“好看视频”APP展示、传播了上述节目内容，被告百度在线和百度网作为该APP端口开发者，未经许可提供涉案视频，应承担侵权责任。

百度侵权郭德纲
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