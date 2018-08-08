少年时光流逝在手机里：同学都打游戏 我为什么不行

日前，中国青少年宫协会儿童媒介素养教育研究中心主任张海波公布了一组调研报告数据。数据显示，平均有超过28.3%的学龄前儿童（3~6岁）每天使用网络的时间在30分钟以上，5岁时网络使用时间超过30分钟的儿童达到31.6%。到14岁，儿童在媒介使用各种行为的关键指标就已超越了他们的父母，使用电脑查信息、用手机微信/QQ等已习以为常，每天上网时间超过30分钟的达到60.8%。

“前两年玩联盟玩得厉害，这两年吃鸡玩得厉害。但最主要跟兄弟们一起玩，玩的是开心快乐。”小清今年18岁，是河南省许昌市的一名高中应届毕业生，高考前他就知道自己成绩不行，肯定考不上好大学，和家人商量后，早早就报了一所高职高专院校的单招考试。

类似小清的故事有很多。

18年游戏生活，起因是太无聊

“小学吧，小学二三年级，没上小学时三四岁玩小霸王算吗？要说电脑的话是小学吧。”小雷谈起自己第一次接触到游戏的时间，语气平淡，像是在说别人的事。

在小雷看来，打游戏起初就是因为无聊打发时间。“小的时候我哥带我玩，大了就是自己想玩，因为不玩游戏也没啥别的事儿干。”他刚开始最喜欢玩的是“剑灵”和“英雄联盟”，小雷回忆道，“当时觉得剑灵里面的衣服特别好看，还能捏脸，还能买衣服呢！”

1997年出生的小雷，出生在黑龙江省齐齐哈尔市的一个小康家庭，现在一所很普通的本科院校读大三。“从小就和奶奶家挨着住，一个住602，一个603。”小雷说，由于爸妈工作忙，一直就是奶奶照顾自己，身边的人对自己也很好。

不少人第一次见到小雷就能感觉到，这是一个受足了宠爱的男孩子。小雷喜欢和朋友出门吃烤肉火锅，每次都是别人告诉他哪个熟了哪个可以吃了他再吃，而且肉丸他夹不起来，都是别人夹到他碗里。

小雷在手机游戏“王者荣耀”里最喜欢操作的英雄是“干将莫邪”。谁知道，游戏里“叱咤风云”的“干将莫邪”却有点怕生，“我基本不和普通朋友打游戏，都是比较熟悉的朋友。”小雷说，“打游戏最开始是和朋友玩，当时自己玩觉得很无聊，到了后来就觉得要比他厉害，等真的比他厉害了就想更厉害。”

在小雷心中，打游戏并不是什么“伤天害理”的事情，反而可以帮助开发智力，“我就基本只有高一上学期认真学习了，之后都没怎么学，也考上了本科。”

小雷打游戏最厉害、最沉迷的时候是在高三，每天早上7点起来洗澡后就去网吧，中午回家吃饭洗澡，下午直接去网吧。记者从小雷身边的几个朋友处了解到，小雷最后的高考成绩要比平时成绩低很多。

是溺爱过度，还是缺少监管

小雷的父母对其沉迷于打游戏却一无所知。

“我早中晚都洗澡怕他们闻到网吧的味道。”说到和爸妈之间的关系，小雷开始有些矛盾，“不好，好？其实非常好，不涉及学习就非常好，偶尔也就是冷战一下，但他们会主动求和。”

“我是家里的宝贝。爸妈会给我倒水，西瓜会给我弄到碗里把籽弄掉，水果会切块，想吃什么基本第二天都会做。”小雷坦言，“我大学的床都是室友帮忙铺，衣服都是送到我姐姐家洗，后来我就直接回家了。”

说到最后，小雷对记者做了一个十足可爱的表情，他对这些习以为常，同时他也清楚自己与大多数同学相比是“幸福”的。

在打游戏这方面，小雷的父母并没有过多干预，甚至小雷的游戏启蒙机“小霸王”，都是爸妈主动买的。“我爸妈不玩游戏，当时买可能是跟潮流吧。反正后来只要一出就会买来给我玩了。”小雷说。

“只有家长认为自己孩子出现问题了，然后他关注到了，他才会重视。但如果孩子情况暂时没那么严重，同时家长觉得还在可控的范围内，就很容易被忽视。”共青团郑州市委12355青少年服务中心心理咨询师谢菲菲说。

谢菲菲认为，基本上孩子在这个阶段出现的每一个问题，都伴随有玩手机打网游，例如人际交往不好、亲子关系不好、不想上学等，其中的因果关系很多并不清晰。

小雷向记者讲述了最近一次和父母吵架的原因：“他们不帮我洗内裤洗袜子。”因为这个，21岁的小雷与父母冷战了两天，可最后父母还是妥协了。

“我从小到大都是鞋带儿家里绑，出去朋友绑。”小雷从不觉得自己是被“过分溺爱”了，他毫不犹豫地对记者说没有，再次低头开始认真选择下一局上场的“英雄”。

小雷的故事并非个例。独生子女，爸妈工作早出晚归，爷爷奶奶负责照看……这一系列的标签铺就家长“物质”可以弥补甚至取代“精神”的心理，而忽略与孩子之间的沟通，以及对孩子正常的指导与监管，从而造就越来越多“离了手机离了游戏就活不了”的孩子。

全班同学都打游戏，我为什么不行

“兄弟，救我，我快凉了！”

“人呢？人呢？怎么没有人！”

小学三年级的张小林是“王者荣耀”“吃鸡”等手游的资深玩家，年仅8岁的他已经表现出不合年纪的叛逆，每天最喜欢捧着手机打游戏，“只要能让我打游戏，我可以不吃不喝”是张小林的口头禅。

张小林放暑假后的日子不是在打游戏就是打游戏累了在睡觉，繁重的暑假作业似乎和张小林的暑假没什么关系。辛苦工作了一天的父母，到家看到这样不懂事的孩子，总是恨铁不成钢。“我们也不知道他为什么和别人不一样，真不知道手机有什么好玩的。”父母很是无奈。

从上学前班开始，张小林的父母就没有安生过一天，每天被老师叫到学校谈话，“你们小林今天又不听课还影响其他人”“你们小林考试成绩拉低了全班平均分”“你们小林上课一直动来动去，你们带孩子去看看是不是多动症”……张小林的父母都是学历不高的普通工人，每天早出晚归还要担心不听话的孩子。

“老师每天告状说孩子表现不好，听到尖酸刻薄的话我们心里也不是滋味儿。”母亲对张小林从小“不同凡响”的举动表示“心有余而力不足”。

张小林家有四口人，除了父母，他还有一个年长12岁的姐姐。从张小林记事起，姐姐就一直住校念书。在张小林看来，成绩优异的姐姐就是大家口中“别人家的孩子”，只不过这个优秀的榜样是在自己家。正因此，张小林全班倒数的成绩显得更加刺眼。

不只是家长，身边所有的亲戚朋友都在拿姐姐和张小林比较，甚至还有亲戚对张小林的家长说：“如果你们不生小林，现在有个那么优秀的姑娘上了大学你俩早该享清福了。”张小林听到了什么都没说，但是他人的冷嘲热讽像刀子一样刺痛了张小林的心。

从此，张小林开始更加讨厌学习，越来越抗拒写作业，学习成绩直线下降。父亲是个暴脾气，看到张小林不写作业就是一顿骂、一顿打。张小林母亲对此表示很无奈：“我之前一直拦着，但是孩子根本没有任何进步，我下班晚，都是他爸管学习。”

当初父母要给张小林买手机，姐姐是强烈反对的。姐姐表示，像小林这样心智不成熟的小学生，辨别是非的能力还很薄弱，手机里的花花世界容易使人上瘾。但是父母没有听取姐姐的建议，坚持给张小林买手机方便联系，“小林天天都得在午托部吃午饭和晚饭，放学一个人回家不安全，给他配个手机方便联系我们。”

就这样，2017年，年仅7岁的张小林就拥有了一部自己的智能手机。父母本意是好的，让孩子只拿手机打电话报平安，殊不知孩子每天和同学相处的时间最多，又没有家长的管教，就和同学学打游戏。最糟糕的情况是孩子沉迷网络世界，不愿接触现实生活。

记者在与小林的班主任和其他家长沟通中了解到，像小林这样沉迷手机、游戏的小学生不在少数。张小林问记者，“我们班同学都打游戏，为什么不让我打游戏？”

网络沉迷如何整治

共青团郑州市委12355青少年服务中心主任袁林方分析说，张小林的这种表现是典型的网络沉迷。网络沉迷通常表现为青少年长时间沉迷网络影响学习，朋友交往减少，生活规律紊乱，情绪焦躁易怒等。

袁林方分析说，青少年具有旺盛的好奇心和求知欲，容易接受新事物。网络给他们展现了一个无限广博的新奇世界，带来新鲜的体验，但是其自身意志比较薄弱、自控力不强，沉迷游戏；网络游戏中为所欲为的放纵和发泄的快感及虚拟的成功感带来的陶醉，让他们无法抗拒虚拟世界带来的现实中无法获得的成就感；现实生活中，父母对孩子的关心不够；学习成绩的下降；以及将张小林与姐姐作比较也导致其自信心受挫，对学习丧失兴趣，为躲避现实进而更加沉迷于网络游戏。

袁林方认为，对于沉迷网络游戏的孩子，首先是要加强家庭的关心和陪伴。父母应给予孩子有效的陪伴，减少孩子独处的时间，通过与孩子有效的沟通交流使其有情感上的依托，了解其内心真实的想法，满足孩子心理上爱与尊重的需要，带来情感上的安全感，大大减少其寄情于网络虚拟世界的可能性。

第二，家长与孩子明确上网的目的，与孩子协定上网的必要约束条件，公开上网、限时上网。安排孩子多参与社会活动，培养兴趣爱好，充实课余时间，有目的培养孩子自我监控能力和良好的上网习惯。

第三，在家庭中，父母需要以身作则，减少不必要的网络使用时间，起到榜样的作用。带领孩子体验“成功”，如从学习上最容易进步的科目或克服不良习惯入手，增强孩子的自信心。

第四十一次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年12月，我国网民规模达7.72亿，其中学生占25.4%。更引人注意的是，孩子们的“触网”年龄越来越小，甚至低于3岁。

随着网民向低龄化不断发展，中小学生沉迷网络已成为日益严重的全球性问题，严重影响了中小学生的学习进步和身心健康。今年4月，教育部印发了《关于做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作的紧急通知》，要求做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作，有效维护中小学生身心健康和生命安全。（文中小雷、小清、张小林系化名）（中国青年报·中青在线记者 潘志贤 实习生 郭晓阳）