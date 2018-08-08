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BTA纷纷布局体育产业 视频网站能成为ESPN吗？

BTA纷纷布局体育产业 视频网站能成为ESPN吗？
2018年08月08日 14:01 中国企业家
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摄影：王家乐摄影：王家乐

　　原标题：视频网站能成为ESPN吗？　　

　　文 | 赵东山  编辑 | 林文龙

　　2018年世界杯虽然已经结束，但“优爱腾”的战火正在体育内容版权战场重焚。

　　8月6日，爱奇艺与新英体育共同宣布，双方将合资成立北京新爱体育传媒科技有限公司，新英体育App和爱奇艺体育频道统一被合并为“爱奇艺体育平台”。

　　8月7日，“爱奇艺体育”随即宣布获得5亿元战略投资，投资方为IDG资本和汇盈博润，而IDG资本同时是爱奇艺和新英体育的投资方。

　　新英体育成立于2010年，集体育内容营销商、全媒体体育文化传播服务提供商和体育版权分销商多重身份于一身，旗下有2018-2019赛季英超版权和2018-2022年欧足联国家队系列赛事（包括2020年欧洲杯）新媒体版权。此外，新英体育在版权运作、体育赛事经营方面有多年的行业积累。

　　“优爱腾”重金布局体育版权内容

　　与新英体育的合作，被视为爱奇艺在体育内容版权施展的一记重拳。

　　双方合作后，爱奇艺网球会员与新英体育原有会员体系将被打通，至此，爱奇艺体育平台上将覆盖足球、网球、高尔夫等顶级体育赛事，包括英超、欧洲国家联赛、澳网、ATP、WTA等版权内容。

　　谈到布局体育内容版权的出发点，爱奇艺首席内容官王晓晖表示：“目前，中国的体育产业已经进入了快速发展期，并在全球范围内呈现出和娱乐产业的融合趋势，拥有广阔的发展空间。”

　　其实早在2013年，爱奇艺就在布局网球和高尔夫等体育内容，并在2017年10月续约获得2018年~2021年澳大利亚网球公开赛在大陆的转播权。但是由于这些球类的群众基础不够大，于大众而言，爱奇艺的体育基因似乎并不明显。

　　相比之下，腾讯体育和阿里旗下的优酷则表现更为抢眼。

　　腾讯于2015年耗资5亿美元一举拿下大陆NBA 赛事5年独家网络播放权，随后便开始尝试会员付费模式。由于篮球运动的普及性和大众基础，NBA赛事成为腾讯重要的内容资源。今年4月，腾讯又集齐北美四大体育联盟（NBA、NHL、NFL、MLB）独家内容版权。

　　赛事版权之外，腾讯也在聚拢体育行业人才。8月初，刘建宏又宣布加入腾讯旗下企鹅体育任总裁开拓青训业务，和刘建宏一起加入企鹅的还有来自腾讯的丁屹，他曾在北京体育频道任职近20年。

　　优酷则凭借2018年世界杯新媒体转播权，在世界杯期间拿出亮眼的成绩单。

　　据艾瑞咨询调查，在所有观看比赛网络直播的观众中，优酷直播观众占21%的份额，累计超过1.8亿用户通过优酷观看比赛。世界杯期间，优酷移动端的日活用户也突破亿级，首场比赛就为其移动端带来环比160%的新增长用户，当日整体日活跃用户也随之环比增加约20%。总决赛当晚，优酷则以单场超2400万的观看用户创历史新高。

　　此外，据QuestMobile数据显示，在7月6日晚~7月7日早晨期间，优酷成为三家主流视频平台活跃用户数最高者。

　　在谈到优酷花重金拿下世界杯新媒体转播权时，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁杨伟东曾说，“优酷直播世界杯绝不是一时头脑发热，而是阿里巴巴全面进入体育内容产业的起点，是我们投入体育内容一种决心和信号”。

　　世界杯刚结束的7月19日，阿里文娱就宣布战略领投苏宁体育A轮，而苏宁体育手中握有包括西甲、英超、德甲、中超、亚冠等在内的多项独家足球赛事版权，双方还宣布将在体育传媒、智能终端、商业零售等方面展开深入合作。

　　同样在8月6日，阿里体育宣布获得中国大学生篮球联赛CUBA独家运营权，有效期至2025年9月。

　　新增营收引擎

　　在拓展体育内容版权背后，“优爱腾”们的这一系列动作也体现出其在提高营收增长的迫切和努力。

　　一直以来，因为对版权内容的争夺，视频平台动辄豪掷数百亿元，所以至今未听到视频网站盈利的消息。反倒投入的成本越来越大，互联网上有传闻今年优酷版权预算300亿、腾讯250亿，爱奇艺100亿。

　　作为三者中唯一一家上市公司，爱奇艺有更多的财报数据参考，7月底，爱奇艺发布了第二季度财报，截至6月30日，爱奇艺总营收为62亿元（约合9.325 亿美元），同比增长51%；运营亏损为13亿元（约合2.007亿美元），运营亏损率为22%，较去年同期运营亏损率24%略有收窄。

　　在营收来源上，爱奇艺主要有广告、会员服务、内容发行和其他服务，但广告和会员依然是两大支柱，广告收入26亿元人民币，比去年同期增长45%；会员服务营收达25亿元，同比增长66%。订阅会员规模达6710万，其中付费会员为6620万，付费用户占98.7%。

　　以爱奇艺参照三大视频网站，广告和会员依然是目前主流的营收来源。然而，这两大服务的根基是优质的内容，毕竟流量入口以及用户粘性归根结底会表现为对优质的绝对忠诚，而非对某一平台的忠诚度。大多数人都表示，“哪里有想看的内容就充哪一家的会员”。

　　在内容方面，近几年增长较快的要数独播剧和自制网综。三大视频网站均有其代表性的剧作。如爱奇艺的《欢乐颂》、《琅琊榜》、《余罪》等；优酷的《白夜追凶》、《镇魂》等；腾讯视频则独家引进《权力的游戏》《新闻编辑室》《兄弟连》《大西洋帝国》等多部HBO获奖剧集。

　　在网综方面，爱奇艺有《奇葩说》、《中国新说唱》等；优酷有《这就是街舞》以及和理想国合作的陈丹青、梁文道、马世芳等系列；腾讯则有《吐槽大会》、《十三邀》等。

　　从2018年年初开始，爱奇艺首次尝试养成互动类偶像选秀节目《偶像练习生》，推出会员投票特权模式，会员在为练习生投票过程中享有多票数特权。随后腾讯推出的《创造101》也采用了同样的模式，通过粉丝经济促进平台会员的增长。今年3月爱奇艺上市前夕，腾讯视频公布了自己截止2月底的付费会员数是6259万。

　　然而，在圈占了网剧和网综的用户群体之后，优爱腾们也在寻求新的用户及营收增长点。今年五一前夕，爱奇艺和京东还曾推出联合会员计划，一周内新增100万会员用户。

　　在世界杯全屏的网络营销之后，似乎大家看到了一个新的增长引擎——体育。

　　相比自制剧、网综等市场风险高度变化的内容品类，体育内容确实有着天然的忠实用户群体和巨大的市场空间，且和网综、网剧等品类在用户群上存在较大的差异并能形成有效的互补。

　　参照美国ESPN（英文：Entertainment and Sports Programming Network，即娱乐与体育节目电视网）的发展模式，体育内容承担了重要的角色，并支撑起巨大的市场。最初ESPN也播放娱乐节目，后来全力发展体育节目是当今世界最著名的体育电视网，24小时连续播出的体育节目频道，覆盖160个国家，节目使用21种语言，全球收视观众超过2.1亿。

　　一位体育行业从事10多年的资深人士告诉《中国企业家》，“参照美国、欧洲等成熟的体育产业市场，国内在如此巨大的人口基数之上还有巨大的市场提升空间，且随着民众收入水平的提高正不断增加。在企业经营方面，从产业的长期逻辑看，对于优质赛事IP的竞争，将成为下一阶段体育产业布局的要点。”

　　不可否认，体育赛事版权正在成为优爱腾们新的营收增长引擎。

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