360分期电商最快8月中旬上线 已选定某一线电商合作

独家：360分期电商最快8月中旬上线，已选定某一线电商平台合作

来源：新流财经

日前有媒体报道360金融欲杀入分期电商市场，正在招产品、运营、技术、风控等职位。新流财经从360金融内部人士获悉，360分期电商正处于最后测试阶段，预计8月中旬上线，业务名称为“360分期”。

据该位内部人士透露，360分期将主打手机，数码产品，智能家电以及其他（家电、厨卫、汽车用品、母婴）品类，目前已选定一家国内一线电商平台为合作方。

从现金分期到场景分期，形成消费金融闭环

实际上，作为互联网巨头，360金融在消费金融上的布局已久。

据新流财经了解，2016年9月，360金融旗下的个人及小微信贷平台360借条正式上线。为用户提供额度最高20万元的借款。

有从业者分析，360金融如今杀入分期电商，或许意味着将向场景化消费金融全面进发。

从行业角度分析，一直以来监管层指引互联网金融产业做好服务实体经济，实现脱虚向实，消费金融场景化已经成行业的主流发展方向。

站在平台角度，发力消费场景具备三大好处：首先，消费金融资产具备“借款额度小、风险高度分散”两大属性，是监管机构提倡的资产类型；第二，电商场景类资产，客户资质、消费需求、交易行为、资金流向等信息清晰可判，可用来对贷款用途的真实性进行判断，防止欺诈、骗贷，是一种相对安全合规的消费金融业态；第三，平台能够通过天然的消费场景，更低成本的获客。

基于以上优势，从2013年起业内就频频有互联网巨头通过搭建“分期电商”抢占消费金融战场，比如阿里和京东在已有电商业务基础上，为用户提供“先购物、后付款”的信用赊购服务——蚂蚁花呗、京东白条。

相比之下，此次360金融推出360分期电商平台，则与京东、阿里的路径相反，前者先有场景再嫁接金融产品，而后者是基于金融服务能力，补足消费场景，形成闭环。

“当360金融搭建分期电商消费场景后，用户在360分期平台上的消费记录，将成为重要的征信数据来源。后期，360金融大数据中心将用户的资金数据、物流数据、消费行为、还款行为等数据信息进一步交叉整合，激发平台智能风控引擎的自学习能力，360金融的整体风控能力也会与日俱增。”上述从业者向新流财经分析指出。

据360金融官方透露，目前360金融已经自主研发了Argus智能风控引擎，可以监测个人和群体的异常行为，洞察欺诈者隐匿的欺诈组织，同时预防潜在的欺诈行。借款用户通过Argus引擎反欺诈模块的审核申请，还可以进入信用评估模块。

“目前，Argus引擎已处理近4000万个信用评估申请。用户在第一次交易满三月后，Argus引擎会捕捉分析用户在平台中的账务行为、点击行为、推荐行为等，生成一个行为评分（B Score）。B Score将用于考虑是否调整用户的信用额度或定价。”

也有从业者认为，360金融发力消费金融，还有另一优势是拥有庞大的用户基础。据了解，360集团旗下产品众多，在移动端就有近百个App，其中支柱产品360手机卫士、手机助手、清理大师等产品月活数均在1亿上下，这些APP都可以为360分期提供充分的流量入口。

或将改写分期电商市场格局？

虽然360金融具有一定的风控、流量优势，但在目前消费金融发展进入红海时期，分期电商市场已出现一些大玩家，如京东金融、蚂蚁金服以及乐信等品牌出现时，360分期也面临不小的挑战。

如上文提到，蚂蚁金服和京东金融是先拥有了场景，再培养用户的分期习惯。360金融则先上线360借条，培养了用户借贷习惯，再上线分期电商，可以说是为原有用户提供了更多的服务。

乐信集团旗下分期乐业绩增长的很大一部分动力来自股东京东提供的支持。但是京东本身就有白条可以为其用户提供分期选择，所以在某些商品分期上，二者又是竞争关系。

而360金融要发力分期电商，在流量优势上或优于分期乐。尽管分期乐上线已久，已经积累了上千万用户，但是背靠360集团上亿用户，若想后来居上，也不无可能。

在消费金融发展进入白热化阶段，越来越多的互联网巨头凭借流量优势杀入消费金融领域，这是其他竞争者难以比拟的。

这些巨头们有的从场景分期发展到现金借款，也有先布局贷款业务，在贷款产品跑完多个周期，沉淀了一定数量的借贷用户后，最终又走向场景分期，尤其是电商分期，最终构建一个消费金融闭环。其实，这也是互联网巨头们“All in 消费金融”的最好体现。