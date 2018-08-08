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微信：绝不容忍恶意违规小程序 恶意对抗则从重处罚

微信：绝不容忍恶意违规小程序 恶意对抗则从重处罚
2018年08月08日 12:12 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月8日中午消息，微信在其公众号称，对违规小程序的恶意违规行为，将加大力度，持续清理这些恶意违规小程序，绝不容忍，并从重处罚恶意对抗行为。

　　微信称，近期部分小程序涉嫌恶意绕过平台审核，将用户引导到外部渠道，违规发布色情、低俗、赌博等违规信息，例如近期封禁处理的“北京男士养生SPA”等违规小程序。

　　微信称，目前共计处理了200多个“色情、低俗”类违规小程序，并对其进行封禁、整改警示。已经下架了300多个违规引流赌博的小程序，并在审核和线上运营环节进行巡查和拦截。

　　此外，微信称，在小程序逐渐壮大的过程中，一些传统的“黑产”也盯上了小程序，部分小程序被利用来做恶意营销等活动，微信会持续采取不同的策略和措施，从严进行打击，对于恶意对抗的情况，平台将从重进行包括封号、拉黑主体等处罚。

　　以下为其回应全文：

　　近期，我们在平台上发现了一批违规小程序：

　　部分小程序涉嫌恶意绕过平台审核，将用户引导到外部渠道，违规发布色情、低俗、赌博等违规信息，例如近期封禁处理的“北京男士养生SPA”等违规小程序。

　　一直以来，我们都在对违规小程序进行打击，对此类小程序的恶意违规行为，我们绝不容忍。

　　接下来，我们会加大力度，持续清理这些恶意违规小程序。根据平台规则要求，近期违规小程序的处理情况如下：

　　清理“色情、低俗”类小程序

　　我们对平台小程序进行了排查，目前共计处理了200多个“色情、低俗”类违规小程序，并对其进行封禁、整改警示。

　　此前微信官方团队已永久封禁了数百个违规小程序，接下来也将持续通过技术规范和人工审核的方式进行处理，加强主动发现和用户投诉的解决，对此类问题进行持续清理。

　　打击各类网络赌博类小程序

　　目前，我们已经下架了300多个违规引流赌博的小程序，并在审核和线上运营环节进行巡查和拦截。

　　微信严厉打击网络赌博活动，此前已对2018第二季度微信赌博行为进行专项清理和集中公示，接下来也将对涉赌违规小程序持续进行打击。

　　从重处罚恶意对抗行为

　　我们留意到，在小程序逐渐壮大的过程中，一些传统的“黑产”也盯上了小程序，部分小程序被利用来做恶意营销等活动，我们会持续采取不同的策略和措施，从严进行打击，对于恶意对抗的情况，平台将从重进行包括封号、拉黑主体等处罚。

　　我们不希望小程序被恶意利用，这需要开发者、用户、平台的共同努力。我们也会加强和相关部门的合作，对违规小程序进行打击，打造出健康良好的小程序生态。

　　用户如在微信发现发布色情、低俗信息及赌博等违法行为，可第一时间通过微信客户端投诉功能或“腾讯110”小程序的快速入口进行投诉，我们会核查投诉内容后进行处理。

微信小程序违规
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