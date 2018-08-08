软银拟对机器人匹萨制作公司Zume投资至多7.5亿美元

新浪科技讯 北京时间8月8日上午消息，据彭博社报道，知情人士透露，软银计划向机器人匹萨制作公司Zume投资5亿至7.5亿美元。

Zume拥有一项外卖卡车专利，可以在前往客户家的路上制作匹萨。卡车上配有机器人和烤炉，可以按照需求通过远程云端信号进行制作。尽管法律禁止流动餐车在驾驶的时候制作食物，但这项技术让Zume可以合法运营。

除了配送匹萨外，Zume还开发了一项技术来管理易腐品的供应链物流，并且希望与其他企业合作为用户提供刚刚烹饪完成的食品。

这项投资也反映了软银旗下愿景基金（Vision Fund）在外卖领域的野心。该公司今年早些时候领投了外卖应用DoorDash 5.35亿美元的融资。软银还持有Uber 15%的股份，后者同样推出了最后一公里外卖业务UberEats，而且增长迅速。Uber CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）透露外卖已经为其贡献10%的营收。

Zume的匹萨配送业务目前仅在山景城通过3辆卡车部署，但该公司还计划与UberEats和DoorDash等外卖公司展开合作。(思远)