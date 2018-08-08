共享单车企业永安行被指上市后恶意回避专利权使用费

原标题：永安行被指上市后“恶意回避”专利权使用费，专家申请仲裁

澎湃新闻记者 陈卓

永安行（股票代码：603776）在上市敲钟前夕，曾遭到知识产权侵权指控的“拦路虎”——国家“千人计划”海外特聘专家顾泰来起诉永安行，称对方侵犯了其专利权。顾泰来说，当时，为了能顺利上市成功，永安行主动与他签署了和解协议。

然而，顾泰来告诉澎湃新闻，近日，他与永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“永安行”或”永安股份公司“）的专利纠纷再起波澜，原因是：永安行在上市后，以2018年度支付专利使用费为零元的形式，“恶意回避”付费。他称，已就此向南京仲裁委员会申请仲裁并获受理。

事情要回溯到2017年4月，当时，永安行在公开上市前的关键时期。国家”千人计划“海外特聘专家顾泰来以侵害其发明专利权为由，将永安行诉至公堂。一审被判败诉后，顾泰来向江苏省高级法院提起上诉。

顾泰来对澎湃新闻说，正是在他上诉期间这段时间，永安行方面提出和解意向，以确保公司顺利上市发行股票。

据顾泰来介绍，当年8月初，他与永安行就和解协议的大致内容达成一致。大致内容是：永安行向他支付65万元和解款。此外，每年6月30日，永安行向顾泰来支付一笔专利许可使用费。

相应地，顾泰来撤回专利侵权起诉，“且不得再有阻扰性地披露与举报”，如果因顾泰来举报致使永安行未能成功上市，则永安行有权停止支付专利授权使用付费。

2017年8月17日，永安行顺利上市。

12天后，8月29日，双方签署正式的《和解协议》以及《专利使用普通许可合同》。在签约3天后，永安行通过银行转账的方式给顾泰来支付了65万元的和解款。

相关和解协议，还约定了永安行每年向顾泰来还需支付专用使用权费，并约定了具体的计算标准和计算方法。大致意思是，永安行应当按照未来共享单车投放的数量，来支付专利权使用费。

顾泰来说，但是，即将一年过去了，这笔费用，永安行并未能如期支付。

今年6月30日，在和解协议约定的支付日，永安行向顾泰来发来一份《关于<专利使用普通许可合同>等相关事宜的函》，明确表示支付专利使用费为0元。

永安行解释，因为共享单车的投入和运营是通过全资子公司——永安低碳公司来进行，“现因增资扩股，永安股份公司失去了对永安低碳公司的控制权。”

在这份函里，永安行首先表示，《和解协议》、《专利使用普通许可合同》签订后，顾泰来向江苏省高级人民法院撤回上诉，向南京市中院撤回起诉，“双方争议得以解决”。

接着，永安行说明了“为何2018年度支付专利使用费为零元”。

永安行称，签订上述合同时，永安行对共享单车的投入和运营是通过全资子公司——江苏永安行低碳科技有限公司（以下简称“永安行低碳科技公司”）进行的，永安行低碳科技与永安行合并报表。

永安行称，自2017年10月起，公司决定继续专注城市公共自行车业务，永安行低碳科技公司也开始引入投资者完成增资扩股，“我公司失去对永安行低碳科技公司的控制权”，其不再列入上市公司财务报表范围。

永安行表示，至2018年5月30日，该公司对永安行低碳科技的出资比例下降至8.8584%。“因永安行低碳科技不属于我公司控股公司，依据会计准则，在我公司2018年公布当地年报中，已经没有投入共享单车数量的记载”。

永安行称，因该公司在专利使用普通许可合同签订后，未再有对共享单车的实际投入。根据许可费用的计算方式，2018年度支付专利使用费为0元。

顾泰来无法接受这一理由。他认为，永安股份丧失永安低碳的控股权，不能作为逃避合同责任的借口。因为永安低碳依然通过永安行的授权使用顾泰来的涉案专利，永安行也依然享有永安低碳公司的投资收益权。“即使永安低碳公司被增资扩股，但永安股份公司依然通过其股东掌握永安低碳公司的实际控制权。”

顾泰来认为，永安行“是在恶意逃避支付专利使用费”，一方面企图通过永安低碳的增资扩股方式，另一方面故意不提供新投放共享单车数量。

顾泰来说，对于专利权人而言，最初专利的授予及使用等基本事实没有变化，永安股份公司也应依约支付专利许可使用费。”至于如何与永安低碳的其它股东协调、分摊，完全属于他们的内部事务，与我没有任何关系。”

顾泰来表示，针对此纠纷，今年8月1日，他已经按照当初的和解协议的约定，向南京仲裁委员会申请仲裁并获受理。

8月6日、7日，澎湃新闻记者多次联系永安行董秘董萍，截至发稿时仍未获回复。永安行董事长孙继胜也未接电话。

公开资料显示，江苏永安行低碳科技有限公司法人代表杨磊，系哈罗单车CEO。2017年10月，永安行在官网发布消息：子公司江苏永安行低碳科技有限公司收购哈罗单车运营方上海钧正网络科技有限公司100%股权，双方业务将合并。哈罗单车CEO杨磊将出任新公司CEO，并且，新公司的实际业务将由哈罗单车团队负责。

截至2018年5月，永安低碳三大股东永安行、上海云鑫创投、深圳创投的持股比例分别由2017年10月时的38.17%、30.53%、7.63%变为8.8584%、36.733%、1.9741%。上海云鑫创投、深圳创投同时也是上市公司永安行的十大股东。