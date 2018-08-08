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P2P平台或将分级管理 网贷行业备案验收细则拟推出

P2P平台或将分级管理 网贷行业备案验收细则拟推出
2018年08月08日 10:09 新浪科技综合
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　　来源：经济参考报

　　原标题：网贷行业备案验收细则拟推出

　　作者：钟源

　　随着行业乱象不断显现，互联网金融平台管理新规正在加快酝酿推出。《经济参考报》记者获悉，备受业内关注的“187标准”或将于近期正式落地。

　　“187标准”是P2P网络借贷风险专项整治联合工作办公室（下称“全国整治办”）指导下制定的关于网贷和P2P的统一细化操作的专项检查标准，初步涉及187条，主要是利用穿透式监管的办法，力求对机构全覆盖，实施监管。

　　记者从知情人士处获悉，即将于近期落实的187条网贷备案验收细则或涉及对所有平台分级管理，P2P平台或将被分为合规、整改、兼并、清退四大类。其中合规和整改的两类机构将进一步被纳入规范的范畴，兼并和清退则是以不同形式退出市场。

　　“根据检查结果，对网贷机构实行分级式管理，逐步挤压劣质企业的生存空间，引导机构实现风险出清。不过，分级分类的这个工作预计在明年6月底才能够完成。”该业内人士表示。

　　针对近期出现的流动性风险、信用风险、道德风险叠加情况，全国多地也发出了监管维稳信号。

　　7月20日晚间，北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室宣布，将按照国家统一部署继续开展P2P网贷现场检查工作，让真正从事P2P网贷行业的合规的平台健康发展。

　　同日，深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室表示，将按照国家统一部署继续开展P2P网贷现场检查工作。

　　7月22日，上海市互联网金融风险专项整治领导小组办公室宣布，下一阶段，将坚持依法合规、分类处置，坚持问题导向、从严标准，坚持积极稳妥、有序推进，继续开展P2P网贷平台现场检查工作，去伪存真、支持依法合规经营的P2P网贷平台等互联网金融从业机构规范健康发展。

　　除了监管部门的密集行动外，行业自律组织也参与其中。北京互联网金融协会4日发布《北京市网贷行业自律承诺书》，借贷宝、宜信、爱钱进等16家网贷行业机构率先签署。承诺内容主要包括自行自律、合法合规经营、接受社会监督、防范风险、承担社会责任等六大方面。

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