甲骨文对五角大楼100亿美元云计算合同提出抗议

新浪科技讯 北京时间8月8日上午消息，甲骨文公司于当地时间本周一向美国国防部（U.S. Department of Defense）提出抗议，称国防部计划将价值高达100亿美元的云计算合同授予单独的一家公司，而不是授予多家公司。

美国国防部在今年7月份开始了这项合同竞赛，并表示这唯一的赢家将能让这项技术得到最快速的应用。国防部表示，协议的最初两年期限将提供足够的时间以确保“联合企业防御基础设施”云合同达到标准，而在未来，还需要新的承包商来满足其他的云计算需求。

甲骨文发言人黛博拉·海灵格（Deborah Hellinger）周二在一份声明中表示，这一单项奖确保了美国国防部将与传统云服务提供商签订10年或更长时间的合同。

海灵格表示，这种做法“与促进持续竞争、促进创新和降低价格的行业‘多云’策略相悖”。

美国政府问责局（Government Accountability Office）必须在11月14日之前甲骨文的对抗议作出回应。后续的投标将于九月份截止。

这项交易一直受到密切关注，因为亚马逊一直被认为是最有力的竞争者。

这场竞争招致了一些公司的批评——它们担心亚马逊的云服务部门：亚马逊网络服务（Amazon Web Services）将赢得合同，从而打消了其他公司进军政府云计算业务的希望。亚马逊网络服务是美国政府批准的唯一一家处理机密和绝密数据的公司。

预计将参与本次竞争的其它美国公司包括微软、甲骨文、IBM和Alphabet旗下的谷歌等。(赛文)