成立12天即获IDG融资 爱奇艺体育靠什么？

版权资源所剩不多的新英体育，却拥有常年积累的赛事运营和变现能力，这正是爱奇艺所缺少的。

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本文为寻找中国创客原创

记者 / 李钟豪 唐亚华

编辑 / 赵力

8月6日下午，距2018-2019赛季英超联赛开踢还有五天，切尔西俱乐部的死忠球迷、新英体育的老用户小张准备购买该平台上的切尔西球迷“死忠通球票”。这种“球票”可以让他以88元的价格观看切尔西队整个赛季全部38场联赛含广告的720P直播。

同样拥有英超版权的PP体育（苏宁体育旗下）的主页上，只有88元/月的高级会员和128元/103天的欧洲足球通。小张除了切尔西的比赛，其他队伍的比赛一个赛季关注的也就不到十场，“PP体育的会员不太值”。这也是新英体育的会员体系在用户中颇受欢迎的原因。

但小张却找不到“新英体育”的App了，“爱奇艺体育”取而代之，App里的会员选项则没有变化。

8月6日晚间，爱奇艺对外宣布了从上市公司当代明诚手中收购新英体育传媒公司的消息。工商资料显示，7月26日注册成立的新爱体育，注册资本为1亿元，法定代表人为前新英体育总裁喻凌霄，新英体育持股42.5%，爱奇艺持股38.25%，新英汇智持股15%，喻凌霄本人持股4.25%。

次日，新爱体育宣布获得来自IDG资本和汇盈博润的5亿元战略投资，估值超过30亿。新爱体育CEO喻凌霄还表示，正在与许多对爱奇艺体育感兴趣的投资平台接触。

二者合并后，原新英体育、爱奇艺体育频道的所有版权及其他资源统一到爱奇艺体育独立运营。爱奇艺的体育资源，第一次从小球（网球、高尔夫）突破到大球（足球）领域，2018-2019赛季的英超联赛以及10年的亚足联赛事版权成为爱奇艺在视频巨头牌桌上的新筹码。

赛事版权争夺战

为期一个多月的世界杯，让拿到版权的优酷在“优爱腾”三巨头的竞争中暂时登顶，单场峰值观看数达到了2000万人次，日活更是一度突破一亿大关。

爱奇艺没有理由拒绝如此有潜力的流量来源。

但在足球领域，苏宁体育和旗下的PPTV聚力体育经过最近两年的持续发力，连续拿下了欧洲五大联赛的独家版权和一众具有观众号召力的解说员，其中也包括新英体育的主打内容英超联赛在2019-2022赛季的全媒体版权，以及原新英体育的王牌解说员詹俊，足球内容生态业已形成。

不仅如此，苏宁还在版权分销上极为克制，鲜有确切消息传出，也就是说，留给新成立的爱奇艺体育的足球资源，已经不多了。

而在篮球方面，腾讯则是毫无疑问的唯一霸主，5年5亿美元拿下NBA在中国大陆的新媒体独家直播权，而后又与与国际篮联达成了2017-2025年为期9年的全面合作伙伴协议，至此，腾讯体育已将NBA、NCAA、FIBA系列赛事等顶级篮球赛事收入囊中。

腾讯利用整个“帝国”的顶级流量对版权进行再开发，通过社交引流、游戏变现等方式玩出了不少花样。NBA总裁亚当·萧华都曾公开赞赏腾讯在直播和运营上“堪称完美”。

可以说，至少在三年内，篮球领域已无他人立足之地。

创势资本董事长、创始合伙人汤旭东表示，头部的赛事IP购买竞争很激烈，中国市场巨大，腾讯阿里都有很大的布局，竞争激烈且头部赛事IP的价钱会越来越高。

会赚钱的新英体育

版权资源所剩不多的新英体育，却拥有常年积累的赛事运营和变现能力，这正是爱奇艺所缺少的。新英体育2016年总营收达到7.05亿元，净利润达到1.78亿元，而它2017年上半年的净利润就达到了1.76亿元，盈利能力逐年增强，是少数深耕体育版权还能盈利的公司之一。

2010年，新英体育入场接盘英超联赛在中国的独家转播权，近十年间，新英通过版权分销、付费产品订阅和广告等多种方式进行变现。尤其是在版权分销方面，新英体育看到了体育版权年年水涨船高的趋势，坚持与合作方一年一定价续签合同，版权分销也成为新英体育多年来最大的收入来源。

爱奇艺方面向寻找中国创客表示，“2013年新英体育App在中国大陆首推体育付费观赛模式，是最早尝试的体育直播平台，未来，新英体育要从专业的英超直播平台向综合性体育直播平台发展，借助爱奇艺庞大的用户流量优势，通过在版权内容、赛事运营、广告营销、会员服务等层面的打通，将使双方受益。”

在会员付费模式上，爱奇艺体育需要重新理解体育会员的付费逻辑。

今年爱奇艺会员数突破7000万人，但仍在亏损，这与大量的用户通过低价促销进场有很大关系，会员数量虽多，但费用无法覆盖内容购买和生产成本。

与9.9元、15元的低价会员不同，体育会员每月单价动辄高达30元以上，再加上部分关键场次、高清直播的单独收费，单个体育会员比普通视频会员为平台带来的收入往往是数倍以上。

新英体育通过多年探索形成的“单场比赛+包月会员+死忠会员+赛季会员”复合会员结构，在长期看来已经为其带来了可观的收入，近两年通过推广基础会员权益，又增加了用户的粘性。这套打法也逐渐被各大平台借鉴和学习，可以说，新英体育主导了中国大陆对体育版权会员体系的塑造。

新英体育对体育版权消费主力群体的清晰认识，以及对定价体系的设计，相比其现有的版权资源，对于爱奇艺是更为有价值的资产。爱奇艺表示，目前公司的收入模式为视频付费业务与广告收入两部分，体育付费市场在海外非常成熟，而在国内还处于探索和起步阶段，他们看好中国体育付费市场的未来前景。

用户付费习惯培养、赛事IP购买竞争是难题

互联网分析师葛甲认为，以前CCTV5虽然基本靠广告商业模式比较窄，还能成为央视最赚钱的频道，现在视频网站可以探索多种商业模式，贴片广告之外，场景营销、电商转化、会员付费等也都有很大的商业价值，它的场景不受限制，只是目前还没有把这些开发出来，下一步还有可挖掘的空间。

汤旭东认为，爱奇艺这时候入局体育正当时，中国作为一个近14亿人口的大国，体育产业只有美国的五分之一，人均GDP突破了8000美金，体育产业正在爆发的前夜，爱奇艺作为三大视频公司之一，刚刚上市，有充裕的资金，现在有了体育赛事IP，本身有流量资源优势，整体形势比较好。

同时他认为，爱奇艺面临难题也很多。

首先中国人在体育方面的付费习惯非常弱，当年的乐视体育买了很多赛事IP，后来也亏的很厉害，体育需要一个烧钱的过程；

此外，如何让实现体育产业线上线下结合也是一个难题，通过赛事直播获取流量，靠广告变现这个单一的商业模式已经不能覆盖购买赛事IP的成本，可能需要线下的布局，毕竟体育是一个大众参与的板块，需要有很好的用户体验。”