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SEC将对VanEck比特币ETF的决定推迟至9月30日

SEC将对VanEck比特币ETF的决定推迟至9月30日
2018年08月08日 10:01 新浪科技综合
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　　文章来源：巴比特  编译：Apatheticco　

　　美国证券交易委员会（SEC）宣布推迟决定是否允许VanEck SolidX以比特币为支持的交易所交易基金（ETF）上市。

　　美国证券交易委员会在声明中表示，SEC要到9月30日做出“批准或不批准”的决定，或提起诉讼以确定是否反对芝加哥期权交易所（Cboe）提议的对ETF上市规则的变更。若变更通过，将允许资产管理公司VanEck Associates Corp．和数字资产金融服务公司SolidX Partners Inc．的比特币ETF上市。而最初的截止日期为8月10日。

　　美国证券交易委员会将对比特币ETF决定的推迟是对加密货币爱好者的又一次打击。此前SEC否决了Tyler和Cameron Winklevoss兄弟提出的类似申请。一些人认为VanEck的提议更有可能获得批准，这是因为其最低准入限额很高（达到20万美元），这将阻碍散户投资者购入，而且VanEck的比特币ETF是全额投保的。SEC表示，截至8月6日，委员会已收到1，300多条关于规则变更提案的意见和评论。

　　截至今天上午8：07，比特币下跌5.93%，跌破6700美元，报价6693美元。

　　比特币ETF有可能在9月底获得批准，或者美国证券交易委员会可以选择再将其决定再推迟240天。而自今年1月以来三项以上其他规则变更请求都遭到了多次延后。

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