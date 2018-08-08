天下苦百度久矣？谷歌来了，谁还用百度

来源：新周刊 曹吉利

众里寻他千百度，那人却在用Google。

百度不缺公关危机，但这一次，它将如何面对呢？

谷歌可能要回来了。

谷歌要重回中国大陆了？

此前一直有传闻称，谷歌正在筹备符合中国法律规定的联网产品，谋划着重返中国大陆市场。

对此，《人民日报》分别在海外的Twitter和Facebook平台上作出了回应。文章首先对谷歌重回大陆表达了欢迎态度，但同时也强调，所有互联网公司在中国都必须遵守本国的法律和互联网管理。

文中还提到，谷歌在2010年的退出是一个巨大的错误，错失了中国互联网发展的黄金机会。在它缺席的8年里，中国移动互联网用户数量翻了一倍还要多。

很快，李彦宏的声明也到了。在网上流传的这位百度掌门人最新的朋友圈里，有这样的文字：如果Google决定回到中国，我们非常有信心再PK一次，再赢一次。

一个再字，耐人寻味，也让无数中国网民深深理解了沧海桑田的含义。

《人民日报》对谷歌表示欢迎。

谷歌归来？李老板没有在怕的

谷歌使用体验好过百度，在不少中国网民心中，这个判断几乎是政治正确般的存在。

自从2010年，谷歌退出中国大陆之后，中国的搜索引擎就基本被百度垄断。根据相关统计，2017年下半年，百度的市场份额占到了82.99%，相比之下，第二名360搜索的7.35%几乎可以忽略不计。

随着好日子到来，百度受到的指责也越来越多。竞价排名、出售贴吧、虚假广告等负面信息层出不穷，让这家曾经的新锐科技企业戴上一顶“利欲熏心”的帽子。与此同时，在几乎独占市场的情况下，百度的市值距离阿里巴巴和腾讯也愈发遥远，中国互联网第一集团BAT之间，距离逐渐拉开。

百度、阿里巴巴、腾讯作为中国互联网的三巨头，根据首字母并称为BAT。

但无论喜欢与否，搜索引擎依然是大多数中国网民最重要的上网端口之一。说白了，不管一个网民有多讨厌这家企业，只要他在中国使用互联网服务，就很难完全避开百度的名字。难怪有网友调侃：“天下苦百度久矣。”

在这种情况下，八年前出走的谷歌，就成了中国网民眼中的白月光，很多人盼着谷歌归来，打破一家独大的局面。这次《人民日报》就谷歌入华作出积极回应后，网民们纷纷在各种社交平台表达观点。细看之下，大多是支持谷歌的言论。在微博上一个数千人参与的投票里，接近百分之九十的网民选择如果谷歌回来，更倾向于使用谷歌而不是百度。

这边，谷歌刚刚挪了挪回到中国的脚步，官方媒体也只是稍稍张开双手，在海外平台表达了一点欢迎的意思，国内的网友就一夜之间炸开了锅，大有奔走相告之势。

除了搜索业务，安卓操作系统也是谷歌旗下的产品。从这角度来看，谷歌从未远离中国。

对于可能到来的竞争，百度老总李彦宏倒是信心十足，他在朋友圈写道：“近年来，百度一直被认为是占了Google退出中国的便宜。我们无法证明一件没有发生的事情。”众所周知，中国企业家的朋友圈，从来都是写给所有人看的。很快，随着李老板的朋友圈快速传播，网友们也变着花样开始了嘲笑。

不过，很多人似乎都忽略了一件事情：2010年谷歌离开的时候，在国内所占的市场份额就早已经远远落后于百度。今天即便谷歌真的归来，就能一举掀翻百度的垄断地位吗？毕竟对于还生活在四五线城市的亲戚来说，对于刚刚学会打字的爸妈来说，他们会不会坚定地投奔谷歌，欢呼的网友们心里也没底。

看来，李老板的自信也不是毫无来由。

网传李彦宏8月7日的朋友圈。

百度的灯火阑珊处

说起来，百度的名字在中国一票互联网企业里，应该是逼格最高的一个，没有之一。

想当初创业伊始，李彦宏选了辛弃疾一句词“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”中的“百度”两字作为公司的名称。

对于这个名字，李老板也相当满意。此前在2014年亚洲金融论坛上，李彦宏就曾隔空diss：Google中文名是谷歌，丰收之歌，不够接地气。而彼时，谷歌已经离开中国四年之久了。

但这么多年过去，提起百度的名字，公众想起的却总是这家企业的灯火阑珊。

比如，很多人至今都没有忘记被“百度全家桶”支配的恐惧。捆绑下载，难以卸载，安装百度旗下一款应用，只要稍不留神，就会把百度全家搬到电脑手机上，想删都删不干净。

网上曾流传着李彦宏的手机界面，也装着百度全家桶。

再说竞价排名，在百度搜索一款酒，一款药品，一家医院，甚至是一个地方政府，最终呈现的结果排名，都可以购买。曾有媒体报道，河北省人民政府就参与过竞价排名，当时在百度搜索 “政府网站”，河北政府网站赫然列中央人民政府门户网站之前。

百度此举倒是给很多存在感低的地区打开一条扬名之路。只是如果购买竞价排名的是黑心品牌，虚假宣传，无效药品，那后果又会是怎样呢？这样的事情不是没有发生过。

2016年，陕西大学生魏则西在网上分享了自己的求医经历，获得不小的关注。当初，罹患癌症的魏则西通过百度搜索得知武警北京总队第二医院的生物免疫疗法，随后在父母的带领下先后从陕西咸阳4次前往北京治疗。但在百度竞价排名之下宣传得神乎其神的疗法并没有见效，魏则西的病情不见好转，他也开始质疑自己被贻误病情。

如果当初，他能看到百度页面下那两个小小的灰色的“推广”字样，也许就不会经历这诸多痛苦。

魏则西去世后，武警二院全面停诊。

百度的逐利作风，到了医药领域也丝毫没有减弱。

2016年初，关于百度血友病吧疑似被卖掉的消息在网络上不胫而走。这个贴吧近十年来，都一直是血友病患者交流病情的地方，但在一夜之间，贴吧易主，新吧主变成了所谓六人专家团队。根据媒体调查，血友病吧并非首家，已经有不少的病友吧的经营权被出售，进行商业化。

这种模式在其他类型的贴吧也全面开花。2015年10月13日，百度钢琴吧突降官方吧主，原吧友们担心这个钢琴爱好者的交流家园变成广告营销专区，很多人表示反对，随后还发生了爆吧事件，网友们以此发泄不满。

类似的事件层出不穷，百度的声誉沉到了谷底。这时候出现呼唤谷歌的声音，也就不令人奇怪了。

李彦宏乘坐百度的无人驾驶车。

2016年底，李彦宏的山西阳泉老乡、高中学长、著名科幻作家刘慈欣为李彦宏的新书《智能革命》作序，在序文的结尾，刘慈欣写道：

“想象人工智能时代的社会和生活是困难的，即使在科幻小说中，我们也只能把种种可能性排列出来，而哪种可能性最有可能成为现实，取决于我们的努力和选择。但不管怎么说，那是一个诱人的时代，我们正向它走去。”

在刘慈欣写下这段文字的时候，百度一只脚开始大步迈向AI时代，宣称要“All in AI（全面投入人工智能）”，另一只脚却依然深陷在医疗竞价广告的泥潭里，多次被曝“死灰复燃”。

21世纪经济报道

当听到谷歌将要回归，对百度积怨已久的中国网友自然喜大普奔。但在中国，“百度”几乎已经变成了“搜索”的同义词，面对这个家大业大并且更接“地气”的搜索引擎，谷歌想要将市场抢过来，靠口碑显然是不够的。

倘若“以其人之道，还治其人之身”，谷歌必须“百度化”之后才能战胜百度，谷歌还是谷歌吗？2018年5月，谷歌更新了行为准则，彻底删除了使用了18年的“不作恶”（don’t be evil）口号。

入华与百度一战的谷歌，其实早已是一个新谷歌。