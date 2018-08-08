韩国可能解除互联网银行持股限制 阿里腾讯竞争再起

权小星

【截至2017年年底，腾讯拥有KAKAOBANK共4%的股权，同时，腾讯拥有该银行的主导者之一IT企业KAKAO公司8.28%的股权。】

韩国总统文在寅日前关于互联网银行管控的表态，被视为代表了韩国政界围绕互联网银行可否打破“金产分离”限制之争终告一段落。而随着韩国可能解除互联网银行持股限制，已在韩国有所布局的中国两大互联网金融巨头——阿里和腾讯或将迎来扩张的新机遇。

结束解除限制之争

8月7日，文在寅参加在韩国首尔市政府大厅举行的“互联网银行管控革新”活动，在现场体验了互联网银行的开户、结算及支付功能。

他在随后的演讲中表示，“对于新兴的产业，我们应该抱有全新的心态，在不违背（金产分离）根本原则的前提下，应当予以（互联网银行）更大幅度的发展空间。”

文在寅还向现场的高层公务员表示，“为了达到革新成长的目标，适当地解除部分限制，是急切且必要的，只有在敢于解除限制的情况下，才能够主导第四次产业革命的发展。”

同时，他还高度评价韩国国内互联网银行对于韩国的金融体系、ICT（信息通信技术）产业所带来的正面效果。

此外，文在寅还敦促韩国国会与金融监管机构“共同行动起来，一起打开曾经紧闭的大门”。

韩国高丽大学政经学院李国宪教授告诉第一财经记者，当天的演讲中，文在寅多次强调拥有先进技术及创新思维的IT企业能够真正参与到互联网银行，才能够主导金融与IT产业的真正融合，“这意味着韩国将时隔13年，终于着手改革饱受争议的‘金产分离’制度，并结束了韩国高层对于互联网银行‘是否可以放开限制’的众多争议。”

据李国宪介绍，韩国独有的“金产分离”，即将银行业与金融非主业资本（产业资本）进行分离，依据的是韩国于1995年修订的《银行法》第16条，以及《关于改善金融产业构造的法律》第24条。

这条法律严格限制产业资本将银行进行私有化，并规定金融非主业资本最多只可以拥有银行4%的股份，即便投资金额超过4%，也只能拥有4%的表决决议权。

“在韩国国内，有关这条法律的纷争一直没有停止过：该法律一定程度上防止了以大型财阀为代表的韩国产业资本对金融界造成过多影响，防止产业资本的不稳定性影响金融市场，稳定了韩国的金融体系；但另一层面，又阻碍了更多拥有技术的韩国企业进入金融产业，导致韩国金融服务的竞争力直线下降，尤其是近年来韩国银行呈现出安分守己的营业形态，与金产分离法条不无关联。”李国宪告诉第一财经记者。

互联网银行触发“金产分离”的争议

一直以来，韩国国内对于是否修改“金产分离”制度有一定的争议，韩国于2008年曾将金融非主业资本的银行最高持股率从4%提高至10%，并曾提出将“彻底废除金产分离”作为中长期目标，但由于受到韩国国内“经济民主化”热潮的影响，于2013年再次恢复为4%，并维持至今。

不过，这种争议不休的情况，在2015年韩国首家互联网银行诞生之后，悄然发生了变化；由韩国KT通讯公司及KAKAO公司主导的两家互联网银行先后面世，虽然韩国政府稍稍修改了针对互联网银行的金产分离制度，不过其股权仍然不能超过10%，因此，现阶段两家银行的大股东皆为普通银行。

在韩国一家互联网银行工作的金先生告诉第一财经记者，“事实上，互联网银行相较于传统金融，更偏向于具有IT服务业的性质，毕竟与普通银行相比，互联网银行在IT技术上更具优势；但遗憾的是，受到相关法律的限制，现在的大股东则是‘潜在竞争对手’之一的银行，许多主导项目的IT企业却无法更深层次地参与，那么互联网银行的长期发展从何而来？”

金先生还无奈地告诉第一财经记者，“目前未成年人和外国人，仍然受到韩国政策上的限制，无法使用互联网银行。”

李国宪也告诉第一财经记者，此前互联网银行曾因服务过于火爆，发生过资本金空缺的问题，而因为受到金产分离制度的影响，许多原本主导互联网银行的大型企业却在犹豫是否注资，“虽然这个问题最后解决，但谁能够保证，在制度不改革的情况下，韩国的互联网银行是否会被扼杀在摇篮之中？”

“AT”之争再起

曾经阻拦互联网金融发展的“拦路虎”之一，“金产分离”或将面临解除，而作为中国互联网金融行业的领头羊，阿里系和腾讯系的下一步动作，同样引发许多猜测。

公开资料显示，韩国两大互联网银行K-Bank以及KAKAOBANK背后均有中国企业的身影，并占据着较为重要的地位：截至2017年年底，腾讯拥有KAKAOBANK共4%的股权，同时，腾讯拥有该银行的主导者之一IT企业KAKAO公司8.28%的股权，而KAKAO公司则拥有该银行10%的股权。

阿里系也在韩国进行了布局，2017年，蚂蚁金服向宣布独立运营的KAKAO系的另一款互联网支付产品KAKAOPAY投资2300亿韩元，但蚂蚁金服方面并没有公开在KAKAOPAY的股权比例；同时，蚂蚁金服还投资了KAKAOBANK的竞争互联网银行K-BANK，并拥有一定的股权。

“KAKAOPAY和KAKAOBANK的关系，类似于中国的支付宝与网商银行的关系，两者的业务应当密切相连；可以说，阿里系和腾讯系的竞争，已经不仅局限在中国市场，也扩张到了包括韩国在内的全球市场，而韩国国内的金融、IT市场的特性，导致会发生这种‘你中有我，我中有你’的情况。”业界人士告诉第一财经记者。

与此同时，一位要求匿名的韩国金融界监管人士也向第一财经记者承认，“我们在制定互联网金融的政策之时，作为全球互联网金融的重要国家，中国的政策及产业状态成为了重点参照并研究的对象。”

而对于韩国互联网银行是否将在此后发生重大变化，乃至阿里系和腾讯系是否将迎着韩国制度改革的东风再次进行投资，第一财经记者见到的业界人士表达出了不同的意见。

“不过有两点，相信每一个业界人士都会承认：第一，这次改革是否能够成行，改革的规模如何，还将取决于此后韩国国内的进一步讨论及纷争；第二，中国的互联网金融产业在韩国业界的借鉴、参考价值将越来越强，相信也会有更多的韩国人借此机会，认识到来自中国的互联网金融工具。”李国宪告诉第一财经记者。