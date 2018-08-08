皮皮虾是换汤不换药的内涵段子？未来或与抖音相争

赵陈婷

一度被网友恶搞玩坏的热门词汇皮皮虾如今成为今日头条着力打造的一个新App。

只不过，这个名叫皮皮虾的App看起来相当眼熟：从图标到功能都与内涵段子高度相似，市场对于“皮皮虾”最大的质疑就是换汤不换药的改名版内涵段子。

早在今年4月10日，内涵段子就因为应用程序及公众号存在导向不正、格调低俗等突出问题被广电总局永久关停。

随后，今日头条创始人兼CEO张一鸣还发表致歉信表示“产品走错了路，出现了与社会主义核心价值观不符的内容，没有贯彻好舆论导向，接受处罚，所有责任在我”。

对此，今日头条方面反复强调皮皮虾是一款主打轻幽默内容的全新产品。在上线前，皮皮虾反复梳理了自己的产品设计、用户定位，会努力将自己打造成为积极正能量的娱乐社区，认真做好内容管理。

而这背后，从被关停的内涵段子到重新定位的皮皮虾，从流量中成长起来的今日头条如今也需要更加多元的流量支撑。

流失的2亿用户

作为从BAT阴影下迅速做大的创业公司，今日头条不断飙升的用户成绩单足够亮眼。而“内涵段子”此前一直是头条产品矩阵中的重要一员。

目前今日头条旗下已经有了一个庞大的App矩阵。

其中，打头阵的App是今日头条。第二梯队包括火山小视频、西瓜视频、抖音、悟空问答，以及收购的美国短视频社区Flipagram、自营的“海外版今日头条”TopBuzz。已经被关停的内涵段子和搞笑囧图、有点意思、东方IC等一起位列第三梯队。此外，还有数个应用在孵化阶段，尚未对外公布。

内涵段子一直被看成是今日头条系的开山功臣。内涵段子比今日头条客户端还早上线三个月，作为短视频、图片、段子等娱乐载体的综合平台，内涵段子上线不久就吸引了大量用户聚集。

QuestMobile调研结果称，2017年第2季度搞笑类AppMAU(月活)跃用户数排行中，内涵段子的月活数为1746.2万人，排名第一，用户数量已经超过2亿。

对此，张一鸣也曾公开表示，“无论是搞笑图片还是段子，我们2012年发布的产品都进了应用市场下载总榜的前20，几乎不需要外部买流量。”

但这也意味着，最大的搞笑类App内涵段子被关闭之后，大量“段友”不得不四处散去。

皮皮虾的尺度

对于今日头条而言，内涵段子的关停意味着大量深度用户的流失。由此，今日头条复活“内涵段子”势在必行。

目前用户的数据是，截至8月5日，上线两个月的皮皮虾注册用户已经接近70万人。在苹果应用商店排名方面，皮皮虾应用榜（免费）排名第4，娱乐榜（免费）排名第3，IOS总榜（免费）排名第6。

有接近今日头条的人士透露，皮皮虾的社区软件研发团队正是原内涵段子产品研发团队。

此外，皮皮虾还有迁移原内涵段子内容的功能。

但有着“内涵段子”高位折戟的前车之鉴，这一次今日头条对“皮皮虾”App表现得相当谨小慎微。

只是，对于皮皮虾的未来，内容导向和审核依然是重中之重。进入2018年之后，今日头条的产品陆续进入低俗内容整改期。

今年年初，在被北京网信办约谈并且停止更新24小时之后，今日头条宣布开始完善机器算法还没能完全胜任的审核工作。

随后的4月，除了内涵段子被永久关停，今日头条App也曾被暂停下载三周时间，而抖音随后也上线反沉迷系统。

此外，曾经的2亿“段友”因为内涵段子的关闭不少选择迁徙至同为今日头条旗下的抖音。而如今“皮皮虾”的上线也被视为在一定程度要从抖音口中争夺用户。不过，互联网行业分析师唐欣认为，抖音和皮皮虾两者内容定位上不是直接的冲突。“两个都是脱生于头条这个产品的，要说竞争也是跟头条竞争流量。但实际上是流量的深度分化，并非零和博弈。”