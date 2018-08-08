进击的印尼游戏市场 生态不够完善但发展潜力巨大

邱智丽

【虽然印尼的游戏生态并不够完善，但年轻化的人口结构、类美国的超前消费文化和电子支付渠道，让印尼游戏市场发展潜力巨大】

【根据AppAnnie2018年上半年手游出海报告，印尼已经挤进手游出海下载量TOP３，仅次于美国、印度，在全球游戏下载排行中也高居第六位。】

曾经被中国游戏厂商称为“网游后花园”的东南亚市场，如今又成为移动游戏新的竞技场。其中拥有东南亚近一半人口，且超过60%的人口为30岁以下年轻用户的印尼市场，成为兵家必争之地。

如果印度是下一个中国，印尼就是下一个印度。根据AppAnnie2018年上半年手游出海报告，印尼已经挤进手游出海下载量TOP３，仅次于美国、印度，在全球游戏下载排行中也高居第六位。

虽然与中国文化风俗相近、审美风格类似，但作为千岛之国，从游戏时间及场景、游戏渠道、产品偏好、付费能力、支付习惯到基础设施建设，印尼市场都呈现出自己的特性。

爱玩游戏的印尼人

拥有6000万游戏玩家，每用户平均收入（ARPU）2美元，平均每付费用户收入（ARPPU）为10美元，ARPU的增长比印度快2倍。在6000万的游戏玩家当中91%为男性，87%在24岁以下。

在由白鲸出海主办的2018年中国-印尼互联网峰会上，印尼游戏媒体DuniakuCEORicky用一组数据描述了印尼的游戏用户画像。从这组数据来看，印尼绝大多数游戏玩家为年轻男生。年轻化的人口结构和人口基数，被普遍视为印尼游戏产业的增长引擎。

在印尼，手机游戏堪称打发时间的神器。

一个有趣的现象是，印尼游戏流量每天有两个峰值，即早八点和晚八点，背后的原因在于印尼交通拥堵导致的长时间通勤。

“印尼人在路上的起码要花费一小时甚至两个多小时，在这么长的时间里，用户大多通过玩游戏去消磨无聊的时间。”Ricky解释。独特的使用场景，使得印尼游戏排行榜中比较靠前的，绝大多数都是对玩家消费需求不高的轻度休闲类游戏。

除此之外，社交博彩游戏和中重度游戏也是印尼主要游戏类别，值得注意的是中重度游戏下载量在印尼也开始迅速增长。AppsFlyer高级营销专家Raymond告诉第一财经，相较2017年，2018年印尼中重度游戏单个App平均下载量同比增长了78%，而博彩和休闲类游戏自然下载（即非付费购买的用户）均有所降低。

在他看来，近些年中重度游戏广告主在印尼做了很多地推、PR，促使玩家分享，带来很好的传播效应，提高了自然用户下载量，从而降低了整体用户获取成本。这也从另一个角度说明，“现阶段单纯跑马圈地不见得是多划算的事情，广告主都在用各种手段想办法降低用户获取成本。”

与中国不同的是，印尼玩家获取新游戏的渠道首选社交媒体，其次是视频平台和游戏网站，其中Instagram和Facebook是印尼渗透率最高的两个社交媒体，Instagram用户的经济状况要优于Facebook。视频方面，印尼YouTube多是为6~12岁青少年制作的内容。渠道偏好和受众特性在很大程度上影响了出海企业的推广渠道和预算分配。

出海中的暗礁

基于文化的多样性、复杂性，本地化能力成为游戏厂商进入印尼市场的关键。

作为世界上最大的群岛国家，分散的地理状况提升了互联网基础设施铺设成本，薄弱的基础设施建设成为游戏厂商出海需要考虑的首要问题。

据UCloud副总裁兼出海事业部总经理汪颂平介绍，印尼法律明文规定，提供公共服务的电子系统运营商必须在印尼国内建立数据中心，交易数据必须存储在境内。

虽然执行还没有到位，但从近期印尼P2P产品大批量下架可以发现，这种形势在改变。随着印尼政府监管力度不断加大，以往通过新加坡节点支持印尼本土业务的企业，越来越多地迁移到印尼当地的数据中心，“如果想在印尼长期发展需要从现在开始想办法做到合法合规。”汪颂平表示。

与此同时，印尼并非单一语言国家，有很多种本地语言，宗教背景也存在差异，游戏玩家甚至拥有自己的亚文化，是一个多元化的市场，是否有当地客服、推广和运营是否有当地资源，这些并非买量就能解决。

Ricky观察到印尼玩家非常讨厌为了在游戏中取胜而花钱，同时评论的好坏会影响玩家对于一款游戏的认知，因此在印尼应重点关注客服环节，针对评论不断改进。

手机硬件属性也是游戏厂商需要格外注意的问题，例如印尼用户普遍使用的是低端智能手机，手机的存储空间和性能偏低。消费者更倾向于借助浏览器来访问各种服务，而非直接下载应用程序，这就需要在产品开发过程中尤为注重产品的内存占比和浏览速度。

“大部分人不适用iOS，而是使用安卓系统，如果想进军印尼市场，可以从安卓系统起步来开发游戏，再慢慢转向iOS系统。如果你的游戏仅仅是在iOS系统上玩，将会面临很大挑战。”Ricky补充。

“如同数年前西方许多企业没有成功进入中国市场，中国企业应吸取类似的教训，快节奏的中国公司需要慢下来观察了解这个市场，才能赢得商机。”DNC投资基金合伙人IreneUmar强调。作为印尼本土投资机构，DNC投资基金从2016年起就开始投资印尼游戏产业，涉及电竞、游戏媒体、游戏开发及发行等。

在IreneUmar看来，虽然印尼的游戏生态并不够完善，但年轻化的人口结构、类美国的超前消费文化和电子支付渠道的推进，让印尼游戏市场发展潜力巨大。