华纳音乐抛售Spotify全部股份

新浪科技讯 北京时间8月8日凌晨消息，据美国媒体Variety报道，华纳音乐集团在美国当地时间周二早上召开的财报电话会议上宣布，该集团已经出售了此前所持流媒体音乐服务提供商Spotify的全部股份。

华纳音乐集团CEO史蒂夫·库珀（Steve Cooper）称，该集团在此次股份出售交易中实现了5.04亿美元的收益，其中1.26亿美元将分给集团旗下的艺人。

在此之前，索尼音乐在5月提交的一份证券监管文件中称，该公司已经出售了所持Spotify股份的一半，出售价格约为7.5亿美元。另外，全球独立唱片数字版权机构Merlin也以估测为1.25亿美元的价格出售了所持Spotify的全部股份。维旺迪旗下环球音乐集团则并未出售Spotify的股份。

“为了不让人误解我们卖出Spotify股份这一决定背后的理由，我在此阐明：我们本质上是一家音乐公司，而并非上市公司股票的长期持有者。”库珀说道。“这项出售交易与我们对Spotify未来的观点之间并无关系。我们对订阅式流媒体服务的增长前景十分乐观。”

Spotify股价在过去三个月中累计上涨了21%，相比之下同期标普500指数上涨7%。(唐风)