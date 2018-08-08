P2P平台股东称入股银行 真入股、蹭流量还是抱大腿？

见习记者 周炎炎 本报记者 辛继召 上海、深圳报道

在P2P行业的漩涡中，又有一家网贷平台试图入股银行。

8月7日，位于北京的P2P平台“悟空理财”发布消息称，其母公司玖富集团已入股湖北鄂州农商银行，此举不但经由当地银监分局批准，而且该行清算中心已向玖富集团颁发股金证。但并未透露持股比例。

不过，21世纪经济报道记者从湖北鄂州银监分局人士处独家获悉，玖富金科控股集团公司从鄂州农商银行一家公司股东手中受让了2.22%的股份，由于未到5%比例，该股份转让行为只需向银监部门报告，而不需要银监部门的行政审批。

根据银监会《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》，变更持有股本总额1%以上、5%以下的单一股东（社员），由法人机构报告银监分局或所在城市银监局；持有股本总额5%以上、10%以下的单一股东（社员）的变更申请，由银监分局或所在城市银监局受理、审查并决定。

持股比例低虽无需监管审批，但是P2P目前仍在备案等待期，自身合规性尚未经监管部门验证，此时入股银行，或是一条摇身变成金融牌照持有方的捷径。

一家P2P入股计划遭否决

然而现实并不总是如人所愿，21世纪经济报道记者独家获悉，已经有一个此路不通的先例：一家P2P平台此前入股一家商业银行的计划宣告破产。

浙江P2P平台微贷网于2017年4月认购位于山西省的阳泉市商业银行股份有限公司（下称“阳泉银行”）1.4亿股，每股作价2元，持股比例为9.76%，若成功入股将为第一大股东。此外，去年1月，广东P2P平台团贷网计划入股延边农村商业银行，占股本总额7.92%。

21世纪经济报道记者了解到，上述两个案例中，已有一家的入股计划流产。这家P2P公司的高管告诉21世纪经济报道记者，原本入股银行的比例不超过10%，是不需要原银监会批准的；但由于原银监会的一位领导反对，监管对此事进行了窗口指导，勒令P2P公司退股，退股流程已在今年上半年走完。

“是前一年这家银行所在省份招商引资找上了我们，入股协议也签好了，也获得了该省银监局的批复函，工商登记股权变更也做好了，最后还是黄了。”上述高管表示。

原银监会给出的理由主要是：该P2P公司尚未备案，暂时不批准其入股商业银行。

而原定于今年6月完成的P2P网络借贷备案工作已经延期。在6月的陆家嘴论坛上，银保监会普惠金融部主任李均锋表示，今年年内完不成P2P网贷备案。

小银行的金融科技诉求

中小银行为何会选择尚未完成备案的P2P平台作为股东，从而让后者“逆袭”呢？

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言对21世纪经济报道记者表示，在金融科技大潮中，地方性小银行面临人才、科技、资金等多方面制约，有很大的转型压力，客观上有引入能帮助银行科技转型的新股东的诉求，在“一控两参”的监管要求下，金融科技巨头能入股的银行机构数量有限，更倾向于选择大中型银行，最终小银行将P2P平台作为潜在的股东方人选就不足为奇了。

从另一方面来说，薛洪言表示，一些P2P平台在流量、科技、互联网运营等方面有一定积累，在强监管背景下，与传统金融机构的合作空间越来越大，对于以入股的方式绑定与合作银行的长期关系、实现利益共享等也有强烈诉求。