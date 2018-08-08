来源：北京商报

化零为整 阿里夺生活服务话语权

自今年4月阿里收购饿了么后，饿了么一直保持相对比较低调的姿态，直至美团点评招股说明书公开后，阿里联合饿了么近期动作不断。8月7日，据路透社报道，阿里巴巴集团计划将送餐平台饿了么、食品和生活方式服务口碑与盒马鲜生进行合并，并为新组成的公司募集30亿-50亿美元资金。新公司的估值最高为250亿美元，从业务架构上与美团点评对标。有分析认为，阿里及饿了么近期动作十分频繁，且对标美团点评的意味很浓，这其实在阿里完成收购饿了么时就可以预见。

阿里整合新零售资源

阿里新零售版图内盟军的一举一动都牵扯着行业发展。近日，有消息称，阿里正计划将饿了么、口碑和盒马鲜生进行整合成立新公司，新公司计划募资30亿-50亿美元，与近期传出的饿了么新一轮30亿美元融资颇为相近。与此同时，彭博社报道称，软银将在阿里巴巴旗下饿了么的逾30亿美元融资中领投。

连日来，有关阿里、饿了么的资本加持以及资源整合等消息频现，行业对此猜测不断。尽管行业关注度较高，但阿里巴巴并未给出明确答复。阿里巴巴方面对北京商报记者回应称，对于行业传闻不予置评。盒马鲜生表示，与此事并无关系。

企业与行业一冷一热的对比，反而留下了更多的猜测空间。今年4月，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团以95亿美元对饿了么完成全资收购。阿里巴巴集团副总裁王磊将出任饿了么CEO，团队也将不再区分阿里巴巴和饿了么。阿里巴巴的新零售战略布局中，饿了么与口碑共同列入本地生活版图。饿了么与口碑在本地生活提供外送服务有着高度的重合，又被阿里划分到新零售的同一阵营，无论是业务还是资源均存在整合的可能性。

与此同时，饿了么的末端配送体系对于强调配送时效性的盒马鲜生、天猫超市来讲无疑是最有效的补充。从阿里巴巴自身的生态布局来看，饿了么成熟的末端配送体系已经被视为支撑各种新零售场景的物流基础设施。

饿了么此前一直宣扬的“30分钟生活圈”理念，与阿里巴巴新零售整体搭建的“三公里理想生活圈”、天猫超市“一小时达”、盒马鲜生“三公里内30分钟达”以及“24小时配送”的战略布局异曲同工。

阿里巴巴正在将盒马鲜生成熟的体系向大润发复制，在快速复制的过程中，相应的配套资源也要跟进。口碑、饿了么中的商户资源对当前采用联营模式的盒马鲜生来讲，可以快速新增商户资源。三者融合让资源、流量甚至是资本都能在阿里体系内流转，阿里巴巴也借此实现多方联动。随着阿里巴巴新零售覆盖的面积、加入的成员呈几何级速度增长，资源整合带来的成效需要加速显现。

直指美团点评

从去年8月饿了么收购百度外卖，再到今年4月阿里收购饿了么，让此前长时间保持的外卖“三国杀”格局陡然生变，成为背靠阿里的饿了么与美团外卖间的较量。6月，美团点评在香港联合交易所申请IPO，预计募资金额40亿美元。两大外卖平台都在寻求新的“补血”渠道，为“外卖双雄”间的竞争做准备。

也就在美团点评招股说明书公开后不久，7月18日，阿里旗下本地生活服务平台口碑宣布，口碑的新餐饮战略经过半年的探索，已经形成了口碑智慧餐厅这样成型的行业解决方案，并将用新零售思维帮助餐饮商家升级转型。这也是许久未有动静的口碑时隔近一年后再度面向餐饮B端吸引流量，口碑发布会的举办也被很多业内人士解读为口碑将着力对标美团点评除外卖以外的餐饮业务。紧接着，7月24日有消息称，饿了么即将在未来一个季度每月花费1.47亿美元（约合10亿元人民币）用于用户补贴及市场营销，试图将饿了么的市场份额提升至50%以上。饿了么相关负责人也对上述消息予以确认，饿了么用最直接的补贴方式冲击美团外卖的意味已然十分明显。

紧接着8月2日，阿里直接出面携旗下饿了么、口碑、盒马等平台直接“截胡”了此前正在就外卖业务与星巴克接触的美团外卖，联合星巴克宣布双方达成全面战略合作的消息。双方此次合作的达成在上海啡越投资管理有限公司董事长王振东看来，国内咖啡市场目前是近千亿的市场规模，但与整体餐饮市场不同的是，国内咖啡市场的产业集中度很高，星巴克占据绝对的市场份额优势，“拿下”星巴克对于外卖平台而言的意义也就更为重大，很可能将直接改变目前的咖啡外卖市场格局，这对于竞争正处于胶着的饿了么以及美团外卖而言更为重要。同时咖啡外卖与餐饮外卖的差异也可能给饿了么带来利好。与此同时，双方如此高调的发布会阵容实际上也是为了做给各自的竞争对手看。

餐饮O2O格局生变

尽管阿里已经组织起了与美团点评各个业务板块正面对决的组织机构，但在很多业内人士看来，双方之间的竞争将会从一定程度上改变目前美团点评在生活服务O2O领域一家独大的市场格局，但美团点评经历过“千团大战”以及外卖的“烧钱大战”，如今已经确立了以餐饮业务为主要营收来源，酒旅、出行等多业务板块的平台模式，美团点评长期积累的用户流量以及商户数据，正在成为美团点评在生活服务O2O领域的壁垒及优势。从目前阿里的动态及布局来看，阿里直指餐饮O2O业务板块，美团点评势必会为捍卫自身在餐饮O2O领域的市场地位发起反击，这也让未来二者之间的竞争更具看点。

尽管阿里选择在美团点评上市静默期接连出招，美团点评对此虽均做出明确回应，但美团点评也在悄然为即将开启的竞争做准备。此前，北京商报记者就从一位美团外卖加盟商李先生（化名）处获悉，美团外卖正在加速招募配送员，并且在饿了么宣布将补贴30亿元后，美团外卖陆续授意加盟商加紧运力储备，以做好回击准备，为加紧招募运力，美团外卖的加盟商甚至将配送员介绍费从之前的200-300元/人上调至600-1000元/人。

另外，大众点评也于近期发布了最新的“大众点评必吃榜”并首次将本土特色菜品纳入上榜条件，这一举措在很多餐饮业内人士看来就是美团点评“秀肌肉”的表现。美食榜单正在成为很多O2O平台招揽用户及餐饮商户的利器，美团点评将原本只有餐厅的榜单精细到地方特色菜品，其实显示的是美团点评拥有庞大的用户平价数据资源，这部分资源也越来越受到餐饮商户的重视，也是美团点评拓展餐饮业务的优势所在。

一位不愿具名的连锁餐企负责人告诉北京商报记者，无论各平台背靠谁，餐饮企业在意的是平台能为企业带来的服务及利好，阿里与美团点评间竞争持续，那么餐饮企业及平台用户就能持续从中获利。

北京商报记者 郭诗卉 赵述评/文 李烝/制表