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上海公安：成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人

上海公安：成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人
2018年08月07日 19:13 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月7日晚间消息，上海市公安局官方微博@警民直通车-上海 发布消息称，成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人。

　　公告中称，上海市局经侦总队即会同松江分局等单位成立联合侦破组，抽调精干警力开展专案侦查，先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查冻涉案资产约3亿元。在公安部的统一指挥下，联合专案组同步开展缉捕追逃工作，并于8月4日在境外执法部门协助下将犯罪嫌疑人侬某抓获归案，并于8月7日押解回国。目前案件仍在进一步调查中。

　　上海公安表示，请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍地或实际居住地公安机关登记报案，配合开展调查取证工作。此外，为方便投资人登记，公安机关将于近期在互联网上开通本案投资人信息登记平台。

　　以下为公告全文：

　　天涯海角有逃必追

　　上海公安机关成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人

　　2018年6月21日，上海市公安局松江分局根据群众举报，对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

　　经侦查发现，上海联璧电子科技有限公司未经有关部门批准，设立“联璧金融”线上投资理财平台，通过公开宣传的方式，对外承诺6%-12%不等的年化收益，向社会不特定公众非法募集资金。该司法定代表人侬某（男，38岁，云南人）已于6月20日凌晨出逃境外。

　　为此，市局经侦总队即会同松江分局等单位成立联合侦破组，抽调精干警力开展专案侦查，先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查冻涉案资产约3亿元。在公安部的统一指挥下，联合专案组同步开展缉捕追逃工作，并于8月4日在境外执法部门协助下将犯罪嫌疑人侬某抓获归案，并于8月7日押解回国。目前案件仍在进一步调查中。

　　公安机关将全面查清案件事实，并全力开展追赃挽损工作。请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍地或实际居住地公安机关登记报案，配合开展调查取证工作。此外，为方便投资人登记，公安机关将于近期在互联网上开通本案投资人信息登记平台。请广大投资人依法表达诉求，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚 集活动。

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