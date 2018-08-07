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读书不如整容当网红？莫让读书无用论在网络空间复活

读书不如整容当网红？莫让读书无用论在网络空间复活
2018年08月07日 17:05 半月谈
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　　原标题：半月谈评论：莫让“读书无用论”在网络空间复活

　　孙仁斌

　　近日，云南曲靖一农家男孩在建筑工地上收到北大录取通知书，引发社会关注。在不少网友为这位靠努力改变命运的男孩“点赞”的同时，网络上也出现另一种声音——“高考不如当网红，读书不如去整容”，“读书没有前途”。

　　此前，也曾出现过90后网红直播撕书、中学生看网红有钱可赚要退学等闹剧。鼓吹“读书无用”的歪风正在网络空间死灰复燃。

　　近年来，自媒体和网络直播平台为大众提供了新的文化选择，青少年受网络文化影响尤甚。数据显示，目前我国约有24%的青少年，每天上网时长达2~4小时。一些90后靠在网上“晒脸”“热舞”赚取不菲的收入后，在网上频频炫富，并扬言“没上过大学也无所谓，靠网络直播照样赚钱，比大学毕业生收入还高”。尤其在一些农村地区，这种论调相当有市场。

　　这些所谓网红，在自己的直播或短视频中宣扬的生活方式、拜金思想、享乐主义和“读书无用”等谬论，毒害了不少青少年的价值观。一些青少年不仅喜欢看网红传播的短视频，更热衷于自己拍摄、上传短视频，甚至有学生表示要退学自己做“网红”。

　　鼓吹“读书无用”的歪风，助长了不劳而获的不良风气。媒体报道热衷于渲染网红的“辉煌业绩”：某网红直播一晚收入数十万元；商家邀请某网红进驻直播平台，出场费上百万元……“寒窗苦读十二年，不敌一张明星脸！”不少网友在了解一些网红的“成名史”后这样慨叹。

　　鼓吹“读书无用”的歪风，影响甚至冲击了正常的道德伦理和社会秩序。在这种论调影响下，一些人思想上放松警惕、退化成物欲的奴隶，不断突破道德底线，做出违法乱纪的事情，最终害人害己、身陷囹圄。根据全国“扫黄打非”办公室的通报，上海市长宁区破获的一起案件中，有公司在网络平台上组织近千名女主播从事淫秽表演、传播淫秽视频，甚至有未成年人参与其中。

　　“万般皆下品，唯有读书高。”从古至今，中国都是尊重知识、崇尚读书的国度。面对“读书无用”歪风，既需要对互联网传播内容进一步加强监管、净化网络环境，更需要家庭、学校、社会共同行动，加强对孩子教育引导，让传播错误言行者受到惩戒，让“知识改变命运”的信仰更加坚定。

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