艾瑞:社交媒体推动全民世界杯 微博使用时长显著增长

艾瑞咨询近日发布报告称，在刚刚结束的2018俄罗斯世界杯中，用户流量、参与度、传播度都达到历史新高，可以称之为全民狂欢。报告显示，社交平台已经成为微博用户获取世界杯相关信息资讯的首选，同时短视频越来越受欢迎，高效率的推动了世界杯内容的传播；社交媒体的加入，加速了世界杯线上线下传播的融合，大大加强了传播的广度和深度。

社交平台成微博用户获取信息第一大来源

艾瑞在微博平台的调研显示，今年世界杯期间，选择社交平台作为获取世界杯信息资讯平台的用户从2014年的59.0%上升至2018年的90.2%，同时社交平台的使用率进一步提升到90%，成为用户获取周边花絮的第一大信息来源。

同时，从今年上半年用户日均总有效使用时长的增长趋势来看，这一代表用户黏性的数据在世界杯赛事举办的6月达到了新的高度，达到日均640.2亿分钟，而微博移动端的数据反映了同样的现象，6月日均使用时长达到了42.3亿分钟。

这表明，用户在世界杯期间对微博等内容平台消费时长有明显增长，依赖程度更强。微博用户流量的变化不仅反应出这些焦点比赛所带来的热度增长，也反应了世界杯焦点动态与观众社交行为之间的紧密的联系。

短视频爆发 带动内容生态良性传播

本届世界杯期间，有81.1%的球迷用户选择使用手机观看球赛，这一数字在2014年世界杯期间为43.8%。同时短视频成为最受用户欢迎的观看形式之一，占比从2014年的29.7%上升到今年的62.3%，迎来全面爆发。

得益于与央视、优酷、咪咕视频分别达成合作，微博在世界杯期间短视频的消费场景包括赛事集锦剪辑、精彩瞬间呈现等PGC内容，以及用户自主创作的世界杯相关UGC内容，这些都给用户带来了优质、多元化的观赛体验。例如，比赛的集锦和花絮的短视频，球星/球队的微博动态和网络趣味吐槽等娱乐内容的关注度都在70%以上；选择回看短视频的用户占比最高，达到78.5%。

这说明在经历了近两年的爆发式增长后，短视频已经逐渐成为微博用户最常用的观看形式之一。与版权方的深度合作让微博平台衍生出多样化的内容，带动粉丝用户和头部内容生产者产生良性互动，大大刺激了世界杯内容的良性传播和扩散。

网友热议微博毒奶榜 社交媒体助力全民世界杯

值得一提的是，今年世界杯用户呈现出与以往不同的特点。例如，今年在微博平台上参与世界杯话题的用户中，首次关注世界杯的用户超过30%，女性占比超过男性达到 54%，而自认为是“伪球迷”的用户占比达58.7%。因此相较于以往而言，今年的世界杯用户更具有娱乐精神，更喜欢关注时事热点并就事件发声。

基于此用户特点，作为中国流量最大的社交媒体平台，微博在此次世界杯期间专门在平台上开辟了超级话题#世界杯吐槽大会#，并鼓励用户积极参与制造热门话题，讨论热点资讯。在众多明星与KOL的强势带动下，这一话题最终涌现了许多优质内容与“神吐槽”，为用户世界杯的观战增添了更多娱乐性和趣味性。例如小组赛至淘汰赛期间，占据微博球队势力前五位的球队全部惨遭出局，造成了一时热议的 “微博毒奶榜”话题，成为真正意义上的“全民世界杯”。

艾瑞强调，这届世界杯线下和线下传播平台加速融合的趋势愈发明显，社交媒体的加入无疑推动了这种传播的广度和深度，点燃人们对足球运动的兴趣和参与其中的热情，并在真正意义上助力了全民世界杯的形成。