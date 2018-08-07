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直击|百度分拆国际业务“小熊博望”启动新品牌

直击|百度分拆国际业务“小熊博望”启动新品牌
2018年08月07日 15:58 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月7日下午消息，自今年5月陆奇离职后，百度宣布剥离百度国际事业部的全球移动应用及DAP广告平台业务，并成立新公司小熊博望。近日，小熊博望宣布与谷歌在移动广告方面达成合作，并启动了全新品牌DO Global。

　　今年5月底，百度官方曾表示，小熊博望将独立运营及融资，原百度国际事业部总经理胡勇担任CEO。此后的两个多月，这家新公司很少发声。近日，小熊博望亮相上海CJ展，宣布正式启用全新品牌DO Global，这也是其从百度分拆出来后新品牌的首次亮相。

　　小熊博望方面告诉新浪科技，从原百度分拆出来后，深创投对其进行了融资，这笔融资可提升资源整合与资本运作能力。在技术方面，公司旗下移动出海广告平台DAP具有技术实力，可解决全球连通率问题，提高转换率。值得一提的是，不久前与Google签订了合作，将DAP移动广告平台接入Google AdMob， “Google作为技术的风向标，可以更好的帮助出海开发者，解决变现痛点与难题”。目前新团队有近300名员工中，三分之二为技术研发人员，百度作为其重要股东，在全球化移动业务以及百度金融业务的背后，仍会有“ALL IN AI”百度的技术支持。

　　对于此次分拆，小熊博望方面认为，百度可以聚焦AI技术的发展，对于国际化业务来说，百度有了更强的独立性。“之前好多产品都可以做了，比如Spark，之前是不在国内市场进行宣传的，现在的宣传中已经加入了Spark”。

　　但是，离开百度后的小熊博望依旧面临着激烈的市场竞争。业内认为，目前从工具矩阵转向移动广告平台的还有猎豹、APUS等公司，对方的体量增速也很快，并向直播等多元化的方向拓展，小熊博望如何快速建立多元化的发展值得关注。此前其也探索过内容、社交方向的应用，目前拥有“魔图”、录屏大师及交友工具等产品。(韩大鹏)

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