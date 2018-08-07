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违反支付业务规定被罚412万 支付宝回应大部分已整改

违反支付业务规定被罚412万 支付宝回应大部分已整改
2018年08月07日 14:28 经济观察网
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（图片提供：全景视觉）（图片提供：全景视觉）

　　原标题：因违反支付业务规定被罚412万元 支付宝回应大部分事项已整改

　　经济观察网 记者 张颖馨 8月6日，据中国人民银行（下称“央行”）上海总部官网行政处罚公示信息，支付宝因违反支付业务规定，被处以412万元罚款。

　　记者注意到，对于此次支付宝被罚的具体原因，央行上海分行并未在行政处罚信息中作出具体说明，记者致电央行上海总部，一位工作人员表示以官网披露信息为准。

　　支付宝有关负责人接受记者采访时表示，支付宝在第一时间启动了整改计划，目前，大部分事项都已整改完毕并得到监管认可。后续，支付宝将不断加强自身的支付业务管理，在监管部门的指导下不断完善业务规则、风控措施和产品流程，严格落实监管规定。

　　据多名第三方支付行业人士透露，支付宝此次被罚，或是违反了反洗钱方面的相关规定。

　　这不是支付宝第一次领罚单，今年3月22日，央行杭州中心支行对支付宝开出罚单。公告显示，支付宝在客户权益、产品宣传方面、个人信息保护方面涉及7条违法行为，根据《非金融机构支付服务管理办法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》，合计处以18万元罚款。

　　近年来，针对部分金融机构反洗钱工作不到位，监管部门亦不断加大处罚力度。此前的7月26日，央行发布《关于进一步加强反洗钱和反恐 怖融资工作的通知》（下称“《通知》”）等4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件，旨在提高反洗钱和反恐 怖融资工作有效性，防范洗钱和恐 怖融资风险。《通知》要求各类金融机构加强客户身份识别管理，加强洗钱或恐 怖融资高风险领域的管理，加强跨境汇款业务的风险防控和管理，以及加强交易记录保存并及时报送可疑交易报告等。

　　另据央行近日公布的银反洗罚决字【2018】1号-5号显示，交通银行、平安银行、浦发银行、银河证券、中国人寿因违反《中华人民共和国反洗钱法》被处罚。其中，交通银行合计被罚130万元，平安银行合计被罚140万元，浦发银行合计被罚170万元；银河证券合计被罚100万元；中国人寿合计被罚70万元。

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