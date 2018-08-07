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暴风集团：上市至今 冯鑫从未减持过任何所持股份

暴风集团：上市至今 冯鑫从未减持过任何所持股份
2018年08月07日 15:35 新浪科技
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　　暴风集团市值不到35亿 冯鑫和公司高管纷纷减持

　　新浪科技讯 8月7日下午消息，今日，有媒体发布《暴风集团市值不到35亿 冯鑫和公司高管纷纷减持》文章，并在网络上得到了转载和传播，对此，暴风集团发布声明称，文章标题和正文中提到的冯鑫减持暴风集团股票与事实不符。

　　根据媒体文章信息，8月3日，暴风集团发布公告称，公司三个首发股东（均为有限合伙企业）拟以集中竞价的方式，减持不超过公司总股本0.78%的股份，即合计不超过258.64万股。而冯鑫是三家合伙企业的普通合伙人，且是三家公司唯一执行事务合伙人，根据法律规定，执行事务合伙人必须由普通合伙人担任，其职务相当于公司的法人代表。由此得出冯鑫与暴风高管都将在本次减持计划中抛售股份。

　　暴风方面发表声明表示，冯鑫在三家企业中持有很少的份额。冯鑫本人声明不会在本次减持计划中减持在三家合伙企业中的份额，也不会减持暴风集团股份。

　　声明还称，自2015年3月上市至今，冯鑫从未减持过任何个人直接或间接持有的上市公司股份。

　　以下为《关于媒体报道冯鑫减持暴风集团股份的声明》：

　　我们注意到部分媒体于8月7日发布了标题为“暴风集团市值不到35亿 冯鑫和公司高管纷纷减持”的媒体文章，并在网络上得到了转载和传播。文章标题和正文中提到的冯鑫减持暴风集团股票与事实不符，特此声明。

　　文章中提到的三家合伙企业瑞丰利永、融辉似锦和众翔宏泰是暴风集团的员工持股平台。冯鑫作为三家合伙企业的普通合伙人，在三家企业中持有很少的份额。冯鑫声明不会在本次减持计划中减持在三家合伙企业中的份额，也不会减持暴风集团股份。

　　自2015年3月上市至今，冯鑫从未减持过任何个人直接或间接持有的上市公司股份。

　　请广大媒体和投资人关注事实，避免被不实信息误导。

　　暴风集团

　　2018年8月7日

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