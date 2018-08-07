直击|影谱科技获13.6亿D轮融资 商汤科技战略入股

新浪科技讯 8月7日消息，视觉技术公司影谱科技今日宣布完成D轮13.6亿元融资，投资方包括商汤科技、软银中国、东方明珠、PAC、前海梧桐并购基金、朗盛资本、葛卫东等十余家投资机构及战略伙伴。

影谱科技创始人兼CEO姬晓晨表示，本轮募集的资金将用于智能影像技术的优化研发、AI+大文娱行业的应用拓展以及完善人才梯队建设。

作为战略投资者，商汤科技将提供增强现实、视频分析等底层AI算法的全方位支持，以展开深度合作，构建以影谱科技为核心的垂直领域战略合作关系。

据影谱科技方面介绍，影谱科技于商汤科技签订独家战略合作协议，双方将在增强现实、视频分析等底层AI技术方面展开深度合作，共同构建面向大文娱行业的AI技术商业化通道。

商汤科技联合创始人、战略投融负责人徐冰表示，广电、互联网视频行业存在巨量视频数据，由于视频分析、增强现实等新技术的突破，将会产生新的商业场景。商汤与影谱在大文娱领域的联手，将最快速度抢占这些新市场机会，推动文娱产业的技术升级。

软银中国管理合伙人华平表示，人工智能正在掀起人类发展史上第四次科技革命浪潮，中国成为了全球AI领域发展最快的国家之一。 在这样的历史机遇下，快速完成AI技术与产业融合是十分重要的。影谱科技作为国内推动人工智能技术快速落地的标杆企业，让我们看到了技术发展的宏大愿景，希望影谱科技立足于此，为推动人工智能技术发展发挥更多带动作用。(周峰)