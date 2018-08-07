德勤：中国在5G竞赛中领先美国 基站数是美国10倍

新浪科技讯 北京时间8月7日下午消息，德勤周二发布的一份报告显示，美国在5G通讯设施的开支方面落后于中国，并有可能会在潜在经济利益方面输给中国。

中国目前支持5G通信的基站数量比美国多10倍。德勤的报告发现，在2017年的短短3个月间，中国手机通信铁塔公司和运营商新增的基站数量就超过美国过去3年的总和。

该报告认为，首批采用5G通信技术的国家将会获得“超额收益”，因为5G可以带来一个“经济潜力尚未开发的时代”。

自从2015年以来，中国在5G方面的投入比美国多出240亿美元，总共建设35万个新基站，美国则不到3万个。

该报告指出，在中国安装必要设备，以便将运营商融入5G网络的成本也比美国便宜大约35%。

此前不久，美国联邦通讯委员会刚刚宣布高波段频谱的拍卖新规，这些频谱有望用于未来的5G网络。

德勤首席咨询师丹·利特曼（Dan Littmann）在声明中表示：“想要让美国保持竞争力，并最终成为领导者，那就应该认真评估5G竞赛，并灵活采取行动。”

该公司认为，美国仍然可以迎头赶上。他们建议美国调整政策，以缩短部署时间，并鼓励运营商展开合作，部署一个包含统计数据和最佳实践的数据库。(樵夫)